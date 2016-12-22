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Мособлизбирком закупит перед выборами 3 млн крышек для консервирования
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Мособлизбирком закупит перед выборами 3 млн крышек для консервирования
Политика, 14:31
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Мособлизбирком закупит перед выборами 3 млн крышек для консервирования
Мособлизбирком заказал агитационные крышки для консервирования, рюкзаки и шоколадки на 31 млн руб. Сувениры закупаются перед выборами губернатора Подмосковья
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Мособлизбирком закупит крышки для консервирования, рюкзаки и шоколад на 31 млн руб. Тендер на «изготовление информационной продукции для избирателей в период подготовки и проведения выборов губернатора Московской области» будет разыгран 23 июля, говорится в документации на сайте госзакупок. 

В течение 20 дней после заключения контракта подрядчик должен поставить Мособлизбиркому 3 млн «крышек для консервирования (завинчивающихся)». За неделю необходимо также поставить 1,5 млн значков и 50 тыс. шоколадок. Кроме того, через три рабочих дня после заключения контракта Мособлизбирком получит более 20 тыс. предметов, в том числе 4 тыс. календарей на магните, 600 футболок, 500 кружек, рюкзаки, ручки и блокноты. Сувениры поступят во все 73 территориальные избирательные комиссии Московской области и в Мособлизбирком.

Юристы партии «Яблоко», обнаружившей госзакупку, обратились в подмосковные управления ФАС и прокуратуры с просьбой проверить тендер на возможное нарушение закона о конкуренции и Гражданского кодекса, рассказал РБК юрист Центра антикоррупционной политики «Яблока» Алексей Чумаков. «Сроки выполнения контракта нереалистичны, что несет коррупционные риски при выборе подрядчика», — уверен Чумаков.

«Сроки малореальные, но обычно заказчики аргументируют это тем, что поставщики могут на свой страх и риск готовить продукцию заранее, — заявил РБК директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. — В данном случае это продукция с символикой и нельзя списать на то, что она уже была на складах».

РБК ожидает ответа на запрос о целях закупки от Мособлизбиркома.

9 сентября в Подмосковье состоятся выборы главы региона. В кампании участвует действующий руководитель Андрей Воробьев. На выборах губернатора Московской области регистрацию помимо Воробьева пройдут депутаты Мособлдумы от трех парламентских партий, оппозиционный политик Борис Надеждин и эколог Лилия Белова, ранее рассказали источники РБК.​ Мосгоризбирком уже объявил, что потратит 572 млн руб. на организацию выборов мэра.

Автор: София Сарджвеладзе.
При участии: Владимир Дергачев.
Теги: Выборы , Андрей Воробьев , тендеры , «Яблоко»
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