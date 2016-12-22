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На выборы губернатора Подмосковья зарегистрируют шесть кандидатов
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На выборы губернатора Подмосковья зарегистрируют шесть кандидатов
Политика, 07:05
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На выборы губернатора Подмосковья зарегистрируют шесть кандидатов
На выборах губернатора Московской области конкуренцию Андрею Воробьеву составят депутаты Мособлдумы от трех парламентских партий, оппозиционный политик Борис Надеждин и эколог Лилия Белова, утверждают источники РБК
Андрей Воробьев (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

​«Гендерное равенство»

Муниципальный фильтр на выборах губернатора Подмосковья пройдут шесть кандидатов. Таким образом, в гонке вместе с действующим главой региона Андреем Воробьевым, который выдвигается от «Единой России» и уже объявил, что собрал необходимое количество подписей, примут еще пять человек.

Два близких к администрации Московской области источника сказали РБК, что соперниками Воробьева станут заместители председателя Мособлдумы от парламентских партий — Константин Черемисов (КПРФ), Игорь Чистюхин («Справедливая Россия») и Кирилл Жигарев (ЛДПР). Ни у одной из них в Подмосковье нет достаточного количества муниципальных депутатов для преодоления «муниципального фильтра», поэтому для регистрации их кандидатов на выборах потребуется поддержка депутатов от партии власти.

Кроме того, помощь со сбором подписей будет оказана лидеру областного отделения партии «Альянс зеленых» Лилии Беловой (как объяснил один из собеседников РБК, это нужно «для соблюдения гендерного равенства»).

Также регистрацию пройдет президент фонда «Институт региональных проектов и законодательства» Борис Надеждин — бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» идет на выборы от Партии роста.

Не позднее 5 июля участвующие в выборах должны собрать подписи 196 муниципальных депутатов и глав районов или городских округов. Подписи нужно получить не менее чем в 51 муниципальном образовании. Выборы губернатора Подмосковья состоятся в единый день голосования 9 сентября.

Как ранее сообщал РБК, Воробьев предложит думским партиям места в тройке кандидатов в сенаторы от Подмосковья (их список он должен представить при регистрации кандидатом в губернаторы). В Совет Федерации от области может пойти спонсор КПРФ, депутат Госдумы Алексей Русских. При этом КПРФ не будет выдвигать на губернаторских выборах директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина, который на президентских выборах набрал в Подмосковье 12,8% голосов.

Без «самых активных оппонентов»

«Имеют все шансы зарегистрироваться представители четырех парламентских партий и Борис Надеждин как федеральный политик с хорошей узнаваемостью», — сказал РБК кандидат от «Справедливой России» Чистюхин.

Черемисов и Жигарев сообщили РБК, что собрали необходимое количество подписей. Лилия Белова также получила все подписи и в среду подаст документы в Мособлизбирком, сказал РБК лидер «Альянса зеленых» Александр Закондырин.

«Можно считать, что собрали [подписи]. Шанс есть, все прояснится в ближайшие два-три дня», — заявил РБК Надеждин.

«Кандидаты от «Яблока» и ПАРНАС не проходят», — говорит источник, близкий к руководству Московской области. ПАРНАС выдвинула в губернаторы депутата Нарофоминского городского округа Алексея Дуленкова, «Яблоко» — депутата Чеховского округа Николая Дижура. Оба кандидата сказали РБК, что не верят в то, что их зарегистрируют. «Меня и Дижура не пропустят с вероятностью почти 100%. Самых активных оппонентов Воробьев не допустит в бюллетень», — заявил РБК Дуленков.

О намерении участвовать в выборах в Подмосковье заявляли также бывший депутат Госдумы Максим Шингаркин, представляющий партию «Родина», ​и Владимир Рязанов от «Коммунистов России».

Скандалы в Подмосковье

В ходе выборов губернатора Подмосковья в 2013 году Андрей Воробьев набрал более 78,94% голосов. Второе место получил кандидат от коммунистов Черемисов — 7,72%. На третьем месте оказался бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков (4,43%), которого за год до выборов нижняя палата лишила мандата.

В феврале этого года Воробьев заявил, что хочет снова баллотироваться в губернаторы. В марте в Подмосковье разразился «мусорный кризис»: жители Волоколамска начали выходить на массовые акции протеста из-за запаха с полигона «Ядрово». 21 марта более 70 детей попали в больницу с отравлением после выброса свалочного газа на полигоне. Жители Волоколамска чуть не побили главу района, приехавшего на место губернатора закидали снежками под крики «Позор!». Глава района был отправлен в отставку, действующий участок «Ядрово» через несколько месяцев закрыли на дегазацию. Однако акции протеста перекинулись на другие районы Подмосковья, где есть мусорные полигоны. На президентских выборах 18 марта в Волоколамском районе оказалась самая низкая явка — 44%.

Весной глава Серпуховского района Александр Шестун, критиковавший работу Воробьева, заявил, что глава администрации губернатора Михаил Кузнецов требовал, чтобы он не выдвигался на выборах главы района — Кузнецов якобы говорил ему, что Шестун «неоднократно перешел рубеж» и Воробьев не может с ним работать. Кузнецов в ответ на обвинения Шестуна заявлял РБК, что «никому не угрожал». 13 июня Шестун был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий.

Нерепрезентативный выбор

После мэрских выборов 2013 года в Москве, когда действующий мэр Сергей Собянин набрал 51%, а занявший второе место Алексей Навальный — 27%, власть стремится не оставлять возможности протестного голосования и отсеивать рискованных кандидатов, считает заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. По его мнению, именно по такому сценарию пройдут выборы и в Москве, и в Московской области.

Игнатов считает рисками для Воробьева мусорный кризис и агрессивную строительную политику. «Региональные власти предпочитают решать эти проблемы неполитическими методами, совмещая технократические решения с методами административного и силового воздействия на активистов», — пояснил эксперт.

Авторы: София Сарджвеладзе, Владимир Дергачев.
Теги: Подмосковье , Андрей Воробьев , выборы
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