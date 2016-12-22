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Ким Чен Ын появился на публике впервые после двухнедельного отсутствия
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Ким Чен Ын появился на публике впервые после двухнедельного отсутствия
Политика, 07:45
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Ким Чен Ын появился на публике впервые после двухнедельного отсутствия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые после двухнедельного перерыва появился на публике. Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК) посетил церемонию прощания с ученым Чжу Гю Чханом, который был одним из ключевых разработчиков северокорейской ядерной программы​. Об этом сообщает ЦТАК.

Накануне южнокорейские СМИ сообщили о том, что Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение 15 дней. Последний раз информация о деятельности Ким Чен Ына появлялась в северокорейских СМИ более двух недель назад. Тогда сообщалось о том, что он был на фабрике медицинского оборудования и присутствовал на похоронах бывшего министра народных вооруженных сил Северной Кореи Ким Ён Чхуна 21 августа.

Корейские СМИ заметили двухнедельное отсутствие Ким Чен Ына на публике
Политика

Агентство «Ренхап» обратило внимание на столь долгое отсутствие северокорейского лидера, так как в воскресенье, 9 сентября, будет отмечаться 70-я годовщина основания КНДР.

Чжу Гю Чхан скончался в возрасте 89 лет от цитопении (при этом заболевании не хватает одного или нескольких видов клеток в крови) 4 сентября. В сообщении ЦТАК говорилось, что Чжу Гю Чхан внес «особый вклад» в укрепление обороны своей страны.

Теги: Ким Чен Ын , КНДР
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