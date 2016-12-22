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Умер ключевой разработчик ядерной программы КНДР
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Умер ключевой разработчик ядерной программы КНДР
Политика, 07:25
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Умер ключевой разработчик ядерной программы КНДР
В Северной Корее скончался ученый Гю Чхан. Reuters со ссылкой на данные европейских властей называл его ключевым членом команды по разработке ядерного оружия в КНДР. В США против академика были введены персональные санкции
Фото: Damir Sagolj / Reuters

В КНДР умер академик Чжу Гю Чхан, передает ЦТАК. По информации Reuters, ученый был одним из ключевых разработчиков северокорейской ядерной программы​.

Чжу Гю Чхан, как отмечается в сообщении северокорейского агентства, скончался в возрасте 89 лет от цитопении (при этом заболевании не хватает одного или нескольких видов клеток в крови).

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В сообщении ЦТАК ученого называют «преданным великому вождю товарищу Ким Ир Сену и великому руководителю [Северной Кореи] товарищу Ким Чен Иру», «солдатом революции» и «товарищем нынешнего лидера Ким Чен Ына». В сообщении отмечается, что Чжу Гю Чхан внес «особый вклад» в укрепление обороны своей страны. «Хотя он скончался, но его заслуги перед партией, революцией, родиной и народом вечно останутся», — говорится в сообщении.

В 2011 году агентство Reuters сообщало, что Чжу Гю Чхан может быть ключевым членом команды по разработке ядерного оружия в КНДР. Ученый занимал также должность депутата Верховного народного собрания КНДР. Кроме того, у него были докторская степень. Также он занимал должность советника центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Как сообщал Reuters со ссылкой на данные европейских властей, Чжу Гю Чхан контролировал проведение двух ядерных испытаний межконтинентальной ракеты Taepodong-2 в 2006 и 2009 годах в КНДР, однако о его роли в разработке ядерного оружия мало что известно. Международная кризисная группа в 2009 году в своем отчете писала, что Чжу Гю Чхан, предположительно, нес «ответственность за программу по развитию ядерного оружия». В 2013 году США ввели против ученого персональные санкции.

Автор: Надежда Карнаухова.
Теги: КНДР , Северная Корея , ядерная программа
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