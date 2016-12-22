ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,03 67,36 EUR Нал. 79,75 78,11 USD Бирж. 68,11 -0,01 EUR Бирж. 78,93 -0,22 USD ЦБ. 68,27 +0,53 EUR ЦБ. 79,02 +0,38 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7365,20 +105,10 IMOEX 2336,38 -0,41% RTSI 1082,21 -0,27% Brent 78,48 +0,55% DJIA 25952,48 -0,05% Nasdaq 8091,25 -0,23%
Минск прокомментировал «инсайдерские» вбросы об отношениях с Россией
Лента новостей
СК сообщил о пяти пострадавших при пожаре в доме напротив мэрии Москвы 02:57, Общество Минск прокомментировал «инсайдерские» вбросы об отношениях с Россией 02:24, Политика Лавров рассказал о риске Дамаска превратиться в столицу ИГ 01:44, Политика В многоэтажном доме в Петербурге произошел взрыв газа 01:31, Общество Появились видео удара Израиля по провинции в Сирии 00:51, Политика Появилось видео задержания главы дагестанского филиала Росавтодора 00:07, Общество Белый дом назвал книгу о Трампе сборником «сфабрикованных историй» 00:06, Политика Стоявшая в Гибралтаре атомная подлодка США направилась в сторону Сирии 04 сен, 23:12, Политика Бизнес на стейках: как производят мраморную говядину в России 04 сен, 23:10, РБК и Мираторг Лозунг «Слава Украине» появился на форме украинской сборной по футболу 04 сен, 23:04, Политика Развитие связи 5G в России отложили до 2022 года 04 сен, 22:38, Технологии и медиа ФК «Ростов» предупредил об угрозе для «Ростов Арены» из-за концерта Басты 04 сен, 22:30, Общество СК возбудил дело из-за химического выброса на севере Крыма 04 сен, 22:20, Общество Умная электроэнергия: как небольшие электростанции меняют энергетику 04 сен, 22:05, РБК и Schneider Electric ОЗХО подтвердила совпадение ядов в двух отравлениях в Великобритании 04 сен, 21:57, Политика Губернатор Аризоны объявил имя преемника Маккейна в сенате 04 сен, 21:47, Политика Белый дом пригрозил Асаду немедленным ответом в случае новой химатаки 04 сен, 21:40, Политика В Москве напротив здания мэрии загорелся дом 04 сен, 21:39, Общество Журналист The Washington Post сообщил о требовании Трампа убить Асада 04 сен, 21:29, Политика В Renault заявили о планах отказаться от продажи Logan под своим брендом 04 сен, 21:18, Технологии и медиа Спикер Рады назвал Гитлера «самым большим сторонником демократии» 04 сен, 21:12, Политика Посольство России рассказало про нападение с ядовитым веществом в Лондоне 04 сен, 20:46, Общество Лавров назвал кощунственным «нормандский формат» после гибели Захарченко 04 сен, 20:44, Политика Народный артист России Геннадий Мелехин умер на 83-м году жизни 04 сен, 20:40, Общество Приставы получили документы на взыскание 130 млн руб. с Улюкаева 04 сен, 20:24, Общество Подозреваемый в отравлении 25 человек в Таганроге вернулся на завод 04 сен, 20:08, Общество СМИ сообщили об авиаударе Израиля в сирийской провинции Тартус 04 сен, 20:03, Политика В Google ответили на предупреждение Роскомнадзора и ЦИК из-за Навального 04 сен, 19:52, Политика
Минск прокомментировал «инсайдерские» вбросы об отношениях с Россией
Политика, 02:24
0
Минск прокомментировал «инсайдерские» вбросы об отношениях с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что не стоит придавать большого значения «инсайдерским» вбросам в интернете об отношениях между Москвой и Минском, сообщает «БелТА».

«Думаю, что подобного рода вбросы делают не сторонники, а противники белорусско-российского сотрудничества. И если посмотреть на содержание отдельных опусов, то там явно сквозит антибелорусская истерия и откровенная нелюбовь к Беларуси», — считает министр.

Лукашенко пошутил о перенесенном «инсульте»
Общество

По словам Макея, обращать внимание на подобные заявления «маргинальных СМИ» необходимо, однако, по мнению главы белорусского МИДа, они не играют определяющей роли при выстраивании сотрудничества с Россией.

Как отмечает белорусский портал Reformation, речь идет об информации, которая публикуется в анонимных телеграм-каналах. В частности, о ситуации с сообщениями про инсульт у президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Однако главной мишенью информационной атаки оказался Владимир Макей, которого назвали западным «агентом влияния», — сообщает портал.

Теги: Владимир Макей , Белоруссия , двусторонние отношения , информационные вбросы
Главное
Лавров рассказал о риске Дамаска превратиться в столицу ИГ Политика
Материалы по теме
Лукашенко отказался «мышковать» на антироссийских санкциях Политика
Лукашенко рассказал об откровенных разговорах с Путиным Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter