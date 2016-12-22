Минск прокомментировал «инсайдерские» вбросы об отношениях с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что не стоит придавать большого значения «инсайдерским» вбросам в интернете об отношениях между Москвой и Минском, сообщает «БелТА».

«Думаю, что подобного рода вбросы делают не сторонники, а противники белорусско-российского сотрудничества. И если посмотреть на содержание отдельных опусов, то там явно сквозит антибелорусская истерия и откровенная нелюбовь к Беларуси», — считает министр.

По словам Макея, обращать внимание на подобные заявления «маргинальных СМИ» необходимо, однако, по мнению главы белорусского МИДа, они не играют определяющей роли при выстраивании сотрудничества с Россией.

Как отмечает белорусский портал Reformation, речь идет об информации, которая публикуется в анонимных телеграм-каналах. В частности, о ситуации с сообщениями про инсульт у президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Однако главной мишенью информационной атаки оказался Владимир Макей, которого назвали западным «агентом влияния», — сообщает портал.