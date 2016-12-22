Лукашенко появился на публике после сообщений об «инсульте»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко, сообщается на сайте главы государства. Таким образом, Лукашенко впервые появился на публике после сообщений о его госпитализации с «инсультом».
В ходе встречи обсуждалась компания по уборке урожая в регионе, а также развитие мясо-молочного комплекса и дорожного строительства.
«Думаю, нам надо надеяться в этом году — все-таки кукурузный год — на то, что мы миллион тонн кукурузы, а может быть, и больше, соберем и тем самым восполним недобор по хлебам», — сказал Лукашенко на встрече.
Накануне украинский портал «Деловая столица» со ссылкой на источники сообщал, что президента Белоруссии госпитализировали с инсультом. По данным портала, Лукашенко не прибыл в Гомель с запланированным визитом, в то время как чиновники не получили по этому поводу никаких разъяснений. Как отмечало издание, в город прибыла его охрана и журналистский пул. При этом с 28 июля он не появлялся на публике.
Позднее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала эту информацию «бредом».