Лукашенко пошутил о перенесенном «инсульте»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с юмором воспринял информацию о том, что у него якобы произошел инсульт. Об этом сообщает телеканал ОНТ, который показал репортаж о том, как глава государства инспектирует ход уборки урожая.

«Меня похоронили сутки назад и тебя похоронят», — в шутку сказал Лукашенко, обращаясь к одному из чиновников.

При общении с журналистами президент заявил, что у него нет двойника. «Подожди, говорят, что еще двойник работает! Ты меня иногда щупай», — предложил он одному из журналистов.

Украинский портал «Деловая столица» 30 июля со ссылкой на источники сообщал, что Лукашенко госпитализировали с инсультом. По данным портала, глава государства не прибыл в Гомель с запланированным визитом. При этом в город приехали его охрана и журналисты. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала эту информацию «бредом». 31 июля на сайте президента Белоруссии появился материал о встрече Лукашенко с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко.