Появились видео авиаударов России и Израиля по трем провинциям в Сирии

Сирийский портал Orient News опубликовал несколько видеозаписей, на которых видны последствия якобы ударов авиации Израиля в провинциях Тартус и Хама, а также удара Воздушно-космических сил России по ​позициям повстанцев в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

На одной из видеозаписей корреспондент рассказывает о последствиях удара российских ВКС. На ней можно увидеть несколько разрушенных зданий, а также десятки пожарных, которые пытаются потушить пожар, возникший после авианалета.

Как отмечает Orient News, удар был нанесен по городу Момбель в провинции Идлиб. По данным портала, в результате бомбардировки пострадали несколько мирных жителей, а также была повреждена городская инфраструктура, в частности, бензоколонка.

Еще на одной записи видны последствия падения ракеты на холме недалеко от города Мусаяф, провинция Хама. По данным Orient News, сирийские ПВО успешно перехватили эту ракету, которая была запущена Израилем.​