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Появились видео авиаударов России и Израиля по трем провинциям в Сирии
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Появились видео авиаударов России и Израиля по трем провинциям в Сирии
Война в Сирии, 00:51
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Появились видео авиаударов России и Израиля по трем провинциям в Сирии

Сирийский портал Orient News опубликовал несколько видеозаписей, на которых видны последствия якобы ударов авиации Израиля в провинциях Тартус и Хама, а также удара Воздушно-космических сил России по ​позициям повстанцев в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

На одной из видеозаписей корреспондент рассказывает о последствиях удара российских ВКС. На ней можно увидеть несколько разрушенных зданий, а также десятки пожарных, которые пытаются потушить пожар, возникший после авианалета.

СМИ сообщили об ударе ВКС России по повстанцам в Сирии
Политика

Как отмечает Orient News, удар был нанесен по городу Момбель в провинции Идлиб. По данным портала, в результате бомбардировки пострадали несколько мирных жителей, а также была повреждена городская инфраструктура, в частности, бензоколонка.

Еще на одной записи видны последствия падения ракеты на холме недалеко от города Мусаяф, провинция Хама. По данным Orient News, сирийские ПВО успешно перехватили эту ракету, которая была запущена Израилем.​

Теги: Сирия , авиаудар , ВКС России , Израиль , Хама , Идлиб , Тартус
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