СМИ соощили об авиаударе Израиля в сирийской провинции Тартус

Израильские военные самолеты вторглись в воздушное пространство Сирии и выпустили несколько ракет, силы ПВО Сирии отразили атаку, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, израильская авиация влетела на территорию Сирии на низкой высоте и направлялась в сторону провинций Тартус и Хама, где расположены несколько военных объектов. Сирийские ПВО сбили несколько ракет, запущенных израильскими самолетами, и вынудили авиацию Израиля покинуть воздушное пространство страны, добавил источник SANA. Он не уточнил, сколько самолетов участвовали в атаке.

Источник издания Al Masdar News рассказал, что израильские самолеты выпустили пять ракет. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, одной из целей могли быть позиции иранских войск, пишет Haaretz.

В порте города Тартус находится пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России. Ранее источники турецкого агентства Anadolu и издания Al Masdar News сообщали, что российская авиация нанесла удар по позициям сирийских повстанцев на северо-западе страны. Эту информацию подтвердили и в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека. РБК направил запрос в пресс-службы Минобороны России.