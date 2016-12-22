Губернатор Аризоны объявил имя преемника Маккейна в сенате

Губернатор Аризоны Даг Дьюси сообщил, что место Джона Маккейна в сенате от штата займет экс-конгрессмен и бывший сенатор Джон Кайл. Об этом говорится в сообщении на сайте губернатора.

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«В Аризоне нет более подготовленного человека, способного представить наш штат в сенате США, чем Джон Кайл. Он знает, как функционирует сенат и окажет немедленное и позитивное влияние на жизнь жителей Аризоны», — заявил губернатор.

Дьюси напомнил, что Кайл, являющийся представителем Республиканской партии, ранее работал в конгрессе. С 1987 по 1995 год он был членом палаты представителей, а с 1995 по 2013 год работал в сенате.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн умер 26 августа на 82-м году жизни от опухоли мозга, с которой боролся последние два года. За день до смерти Маккейн принял решение отказаться от лечения.