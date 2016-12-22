Пользователи YouTube сообщили о сбое в работе сервиса

В работе онлайн-видеохостинга YouTube (принадлежит Google) произошел сбой, об этом, согласно данным портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сообщили пользователи видеосервиса.

Сбой произошел около 16:00 мск. Большинство пользователей, столкнувшихся с проблемой, сообщают о перебои в работе сайта (60% жалоб), 28% не могут запустить видео, часть пользователей не могут войти в личные аккаунты (12%).

С проблемами столкнулись пользователи в европейской части России, а также в Италии, Великобритании, Германии, США, Бразилии и Мексике. В России неполадки зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Тюмени и Ярославле.

Прошлый глобальный сбой в работе YouTube произошел в июне. Тогда большинство пользователей сообщали о проблемах при просмотре видеозаписей.

«Нет, не связана», — ответили РБК в пресс-службе Роскомнадзора на вопрос, связана ли деятельность надзорного органа со сбоями на YouTube.

Во вторник стало известно, что Центризбирком направил письмо в Google на имя главного исполнительного директора компании Ларри Пейджа. Комиссия разъяснила в этом письме нормы российского законодательства «Об основных гарантиях избирательных прав». Причиной для предупреждения стала публикация на хостинге видео, в котором оппозиционер Алексей Навальный сообщает о планах провести митинги в десятках городов России в единый день голосования. Внимание Центризбиркома на этот ролик и возможное нарушение законодательства обратила внимание антимонопольная служба.