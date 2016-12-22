Глобальный сбой произошел в работе YouTube

Массовые жалобы от пользователей, включая юзеров из России, поступили на сбои в работе видеохостинга YouTube. Об этом сообщается на портале Downdetector, отслеживающем работу популярных интернет-ресурсов.

«Есть сбой в Youtube от 18 июня 2018 года. 23:27:23», — говорится в сообщении.

Сбои в работе YouTube зафиксированы в ряде стран, среди которых Россия, США, Великобритания, Канада, Германия, Испания, Италия, Франция, Япония, Бразилия, Аргентина, Чили, ЮАР, Австралия, ОАЭ и другие.

С проблемой просмотра видеозаписей на хостинге столкнулись 40% пользователей. Еще 31% юзеров жалуются на сбои в загрузке видео, а 27% отметили сложности в работе сайта. В некоторых странах пользователи заявили о проблеме входа в личный аккаунт и публикации комментариев.