АЛРОСА отчиталась о продаже самого дорогого бриллианта России

АЛРОСА со второй попытки продала бриллиант «Династия» - самый дорогой камень за всю историю компании. В прошлом году он был снят с аукциона из-за того, что ни один покупатель не смог предложить за него достойную цену

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Алмазодобывающий холдинг АЛРОСА продал самый крупный российский бриллиант из коллекции «Династия». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Имя покупателя и стоимость бриллианта не раскрываются. Однако уточняется, что компания выручила $10 млн от продажи всей коллекции.

Бриллиант представляет собой бесцветный круглый камень массой 51,38 карата цвета D (бесцветный), чистоты VVS1 (без включений). Это самый чистый из крупных бриллиантов, когда-либо ограненных «за всю историю российского ювелирного искусства», утверждает компания.

Аукцион АЛРОСА прошел 2 августа на собственной электронной торговой площадке. По итогам торгов бриллиант «Династия» стал самым дорогим камнем, проданным АЛРОСА за всю историю компании.

Коллекция «Династия» состояла из пяти бриллиантов, которые изготовили из одного алмаза весом 179 карат. Камень был найден на кимберлитовой трубке «Нюрбинская» в 2015 году. После того, как ювелиры раскололи алмаз, он был превращен в пять бриллиантов — «Династию», бриллиант в 16,67 карата («Шереметевы»), бриллиант «Орловы» в 5,05 карата и «Воронцовы» — бриллиант в форме груши весом 1,73 карата.

В декабре прошлого года попытка АЛРОСА продать бриллиант «Династия» не увенчалась успехом. Причиной стало то, что покупатели не смогли предложить за камень цены, которая удовлетворила бы компанию. "Стратегия АЛРОСА по крупным камням ориентирована на максимизацию цены, поэтому этот камень был снят с продажи», - заявили в АЛРОСА.