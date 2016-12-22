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Климкин назвал катастрофой ситуацию с эмиграцией украинцев
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Климкин назвал катастрофой ситуацию с эмиграцией украинцев
Политика, 08:06
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Климкин назвал катастрофой ситуацию с эмиграцией украинцев

На Украине сложилась «катастрофическая ситуация» из-за того, что около 1 млн украинцев ежегодно покидают страну. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV. 

Он отметил, что эта тенденция сохранится в ближайшее время, приведя в пример Польшу, где проживают 1,4 млн украинцев.

В конце августа премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об отказе страны принимать беженцев с Ближнего Востока, так как республика принимает у себя украинцев. 

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Как отмечал телеканал Hromadske, в мае 2018 года Минтруд Чехии анонсировал подготовку программы по ускорению трудоустройства украинцев в стране. Согласно договору между Чехией и Украиной, примерно 20 тыс. украинцев смогут получить право трудоустройство на два года.

Теги: Украина , Павел Климкин , МИД России , миграция
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