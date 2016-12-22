Климкин назвал катастрофой ситуацию с эмиграцией украинцев

На Украине сложилась «катастрофическая ситуация» из-за того, что около 1 млн украинцев ежегодно покидают страну. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.

Он отметил, что эта тенденция сохранится в ближайшее время, приведя в пример Польшу, где проживают 1,4 млн украинцев.

В конце августа премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об отказе страны принимать беженцев с Ближнего Востока, так как республика принимает у себя украинцев.

Как отмечал телеканал Hromadske, в мае 2018 года Минтруд Чехии анонсировал подготовку программы по ускорению трудоустройства украинцев в стране. Согласно договору между Чехией и Украиной, примерно 20 тыс. украинцев смогут получить право трудоустройство на два года.