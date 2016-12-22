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Чехия отказалась принимать новых мигрантов из-за украинцев
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Чехия отказалась принимать новых мигрантов из-за украинцев
Политика, 01:57
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Чехия отказалась принимать новых мигрантов из-за украинцев
«Чехия не примет больше ни одного беженца», – пообещал чешский премьер Андрей Бабиш. Данное решение он объяснил тем, что страна принимает украинских граждан
Фото: Vivek Prakash / Reuters

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна больше не примет ни одного беженца, поскольку принимает украинцев. Такое заявление чешский премьер сделал перед вылетом в Италию, где пройдут переговоры с итальянским премьером и премьером Мальты по вопросам нелегальной миграции из стран Африки, сообщает Radio Praha.

«Чехия не примет больше ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, поскольку принимает людей из Украины», — приводит радиостанция слова Бабиш.

Украинский телеканал Hromadske уточняет, что в мае этого года министерство труда и социальных дел Чехии заявило, что готовит программу, которая ускорит трудоустройства украинских граждан в стране. В рамках соглашения между Прагой и Киевом предполагается, что около 20 тыс. украинцев смогут получить право трудоустройства на два года.

Согласно опросу киевского международного института социологических исследований, проведенному в мае 2018 года, в ближайшие полгода уехать за границу с целью учебы и ли работы планировали 7% украинцев. Самыми популярными странами для эмиграции стали Польша, Чехия и Германия.

Ультиматум Сальвини: как Рим предлагает изменить миграционную политику ЕС
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Чехия — не единственная страна ЕС, которая отказывается принимать беженцев из ближневосточных и африканских стран по квоте Евросоюза. Не поддерживают миграционную политику Брюсселя все четыре страны так называемой Вышеградской группы — Венгрия, Польша, Чехия и Словакия.

В июне в Брюсселе состоялся неформальный саммит, где обсуждались меры по борьбе с миграционным кризисом в Европе. Из 28 стран-участниц блока, на саммит приехали лидеры только 16 стран. Издание Le Monde тогда указывало, что от участия в саммите отказались в том числе и страны Вышеградской четверки, о чем уведомили Брюссель еще до начала переговоров. Так, премьер Польши Матеуш Моравецкий, в частности, заявил, что на саммите будут обсуждаться «старые» варианты решения миграционного кризиса, от которого участники Вышеградской четверки уже отказались.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Чехия , мигранты , Украина
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