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Представитель Козака назвал минимальной угрозу повышения цен на бензин

Reuters узнал об отмене IPO крупнейшей нефтяной компании мира

Мужчина погиб после удара молнии на Эльбрусе

«Гамбург» отклонил предложение «Зенита» о трансфере олимпийского чемпиона

Афганистан отказался от участия в мирных переговорах в Москве

Климкин заявил о «состоянии войны» между Россией и Украиной

СМИ рассказали о плане переложить затраты по «закону Яровой» на Google

Минэкономразвития утвердило правила контрольных закупок

Минфин рассказал о схеме передачи капитала оборонному банку

ВМС Великобритании рассказали о российском фрегате в Ла-Манше

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В Великобритании загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод

Путин пригласил президента Финляндии на прогулку на своей яхте

В НАТО ответили на опасения Путина по поводу продвижения альянса в Европе

Власти запретили машинам на бензине и дизеле въезд в центр Лондона

Forbes назвал имя актера с самыми большими доходами

В субботу закроют пять станций Солнцевской линии московского метро

Путин назвал «не чужим человеком» супруга главы МИД Австрии

В центре Киева заглох и задымился направлявшийся на репетицию парада танк

Орешкин рассказал об отсутствии планов «сильно менять» прогноз по рублю

Reuters узнал о заморозке Credit Suisse активов россиян на $5 млрд

Сбербанк решил отказаться от овердрафтных карт

Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования

Солист Aerosmith потребовал от Трампа не использовать песни группы

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Путин заявил о готовности «конкурировать со всеми» поставщиками газа

В Самарской области начальника колонии задержали при получении взятки

Орешкин призвал отказаться от обсуждения плана изъятия сверхдоходов

В Киеве выразили опасения из-за возможного непризнания выборов регионами