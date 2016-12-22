Климкин заявил о «состоянии войны» между Россией и Украиной

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина находится в «состоянии войны» с Россией, передает УНИАН.
«Мы должны вообще понять реальность, и эта реальность заключается в том, что мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией. Но эта война — это война за распад империи», — сказал он.
Климкин отметил, что в России находятся миллионы украинцев, многие ездят в соседнюю страну, чтобы заработать или навестить родственников, поэтому он сдержанно относится к инициативе о прекращении пассажирского сообщения с Россией.
Министр подчеркнул, что существующую проблему нужно решать «не путем политических лозунгов».
Климкин не стал прямо отвечать на вопрос о том, выступает ли он против отмены железнодорожного сообщения. Он отметил, что сначала нужно определить, каким образом будет вестись контроль за ограничениями.
Ранее в Мининфраструктуры Украины предложили закрыть железнодорожное сообщение с Россией. 16 августа глава министерства Владимир Омелян заявил, что подписал документ, из-за которого «в Москву будут ходить только медведи».