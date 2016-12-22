Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook и Instagram

Пользователи Facebook и Instagram сообщили о сбое в работе соцсетей. Об этом сообщается на сайте Downdetector.



О сбое в Instagram пожаловались 1178 человек из США, Перу, Бразилии, Европы, Турции и европейской части России. Большинство пользователей, а именно 47%, испытывают проблемы с просмотром ленты новостей, 18% жалоб связаны с работой сайта, и 38% пользователей не могут войти в аккаунт.



На работу Facebook было отправлено 266 жалоб из США Бразилии, Португалии, Европы и Филиппин. Большинство пользователей утверждали, а именно 36%, что не могли получить доступ к соцсети, 33% жалоб связано со сбоем во время загрузок фото и 30% юзеров испытывали трудности с вводом своего логина и пароля.

О сбоях в работе Facebook сообщалось в субботу, 1 сентября. Тогда большинство пользователей жаловались на то, что не могли подключиться к соцсети. Жалобы поступали из США, Мексики, ЮАР, Австралии и из Западной Европы. О сбоях работы Instagram было известно также 27 августа. Тогда большинство пользователей жаловались на сбой в работе новостной ленты.