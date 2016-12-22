Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

В работе соцсети Instagram произошел сбой, сообщается на сайте сервиса Downdetector. Наибольшее число жалоб, которые стали поступать вечером 27 августа, зарегистрировано в городах США: Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэттле и других.

Также проблемы в работе соцсети наблюдаются у жителей Лондона, Антверпена, Гановера, Амстердама, Вены, Рима, Барселоны и других крупных европейских городов. Небольшое количество жалоб зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Минске.

Основное число пользователей (58%) пожаловались на сбой в работе новостной ленты Instagram, 24% сообщают о неполадках на сайте соцсети, еще 17% испытывают трудности с входом на свои страницы.

Предыдущий сбой в работе Instagram произошел в начале июня. Тогда 44% испытывали проблемы с работой новостной ленты, 28% жаловались на помехи в работе сайта, еще 27% сообщали о трудностях с входом в аккаунты. Неполадки возникли у юзеров с восточного побережья США и стран Европы, в России о сбоях сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга.