Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook

Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Юзеры стали сообщать о проблемах около 04:00 мск. Большинство пользователей (48%) пожаловались на невозможность подключиться к Facebook, еще 32% испытывали проблемы со входом в свои аккаунты, а 19% юзеров сообщали о сбоях в работе мобильного приложения соцсети. Большинство жалоб поступали от жителей восточного и западного побережья США, из Мексики, ЮАР, Австралии, а также нескольких стран Западной Европы.

В середине августа пользователи Facebook по всему миру также сообщали о проблемах в работе соцсети. Тогда 44% юзеров не смогли подключиться к Facebook, еще 33% не смогли войти в свои аккаунты, а у 22% были проблемы с работой мобильного приложения.