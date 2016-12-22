Мосгорсуд отказался снять Собянина с выборов мэра Москвы

Мосгорсуд отказал кандидату в мэры Москвы от КПРФ Вадиму Кумину в иске с требованием снять с выборов столичного градоначальника действующего мэра Сергея Собянина из-за слишком большого числа упоминаний последнего в СМИ, рассказала РБК пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«Мосгорсуд, рассмотрев в открытом судебном заседании административный иск кандидата на должность мэра Москвы Вадима Валентиновича Кумина к кандидату на должность мэра Москвы Сергею Семеновичу Собянину об отмене регистрации кандидата на должность мэра, в удовлетворении иска отказал», — сказала она.

По ее словам, решение Мосгорсуда можно будет обжаловать в Верховном суде в течение пяти дней после того, как его изготовят в полной форме. Кумин потребовал снять Собянина с выборов через суд 28 августа. Свой иск он мотивировал тем, что команда действующего мэра допустила «огромное количество нарушений», в том числе в информационной сфере.

По словам кандидата от КПРФ, в СМИ Собянина упоминают в десять раз чаще, чем остальных претендентов на пост мэра Москвы. «Это получается, что десять Собяниных идут против одного Вадима Кумина», — сказал он на пресс-конференции.

Пресс-секретарь кандидата от КПРФ, Анастасия Удальцова тогда сообщила, что Кумин готов в случае необходимости дойти со своим иском до Европейского суда по правам человека, поскольку уверен, что «добиться справедливости в московском суде вряд ли можно».

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования — 9 сентября. Изначально о своих намерениях побороться за пост градоначальника заявили более 30 человек, однако пройти регистрацию смогли лишь пять кандидатов. В их числе действующий мэр Сергей Собянин, который участвует в выборах как самовыдвиженец, Кумин, представляющий КПРФ, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, глава московского муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия») и выдвинутый от «Союза горожан» предприниматель Михаил Балакин.

