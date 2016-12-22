Новак назвал нецелесообразными поставки нефтепродуктов в Белоруссию

Беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию являются экономически нецелесообразными, сейчас обсуждаются индикативные балансы поставок на 2019 год. Об этом заявил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак, сообщает «РИА Новости».

По его словам, Белоруссия обеспечивает себя нефтепродуктами за счет переработки российской нефти. При этом Новак отметил, что ряд нефтепродуктов все же поставлялся в Белоруссию в 2018 году, объяснив это единым экономическим пространством двух стран.

В начале августа Reuters сообщал, что Россия с октября приостановит беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Белоруссию. Эти данные подтвердил РБК чиновник одного из российских профильных ведомств.

Как указывал зампред «Белнефтехима» Андрей Рыбаков, Москва мотивировала это предложение «потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза». Кроме того, власти России отказались предоставить Белоруссии госкредит на сумму до $1 млрд. Для возобновления поставок и выдачи кредитов в Москве требуют компенсации за поставленные ранее Минску нефтепродукты, отмечало агентство. При этом в Минфине опровергли РБК данные о приостановке кредитования Минска.