Лавров фразой «снимаю шляпу» прокомментировал высылку дипломатов из ЕС

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО, заявил, что «искренне снимает шляпу» перед британскими дипломатами, которым в процессе Brexit удалось убедить коллег из ЕС выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипалей». Видеозапись выступления министра опубликована в Facebook внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, введение США антироссийских санкций из-за отравления Скрипалей демонстрирует умение британских дипломатов «уговаривать и пропускать впереди себя тех, кто может брать на себя черную работу». По словам Лаврова, ЕС реагировал на инцидент в Солсбери достаточно сдержанно, однако Лондону удалось уговорить большую часть стран Евросоюза «выслать по одному, по два, по три российских дипломата» вслед за британцами.

Он отметил, что британские традиции хорошо известны. «Я искренне снимаю шляпу перед британскими дипломатами, которые в период, когда страна уходит полностью из ЕС, умудряются влиять на политику ЕС в отношении России, ну и США тоже», — сказал министр.

Лавров добавил, что спрашивал у европейских партнеров, предъявила ли им что-то британская сторона кроме фразы «highly likely» (весьма вероятно). По словам министра, коллеги отвечали, что Лондон обещал сделать это позже. «Я регулярно интересуюсь — до сих пор никто ничего никому не представил», — сказал он.

Антироссийские санкции США, связанные с «делом Скрипалей», вступили в силу 27 августа. Они предусматривают запрет на продажу России оборонной продукции США и вооружений, также российским госкомпаниям прекратят выдавать лицензии на экспорт оружия из США. Лавров заявлял, что Россия ответит на санкции по принципу взаимности.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Власти Великобритании считают, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» и к этому причастна Москва. Российская сторона все обвинения отрицает.

После этого Британия выслала 23 российских дипломата, Россия ответила высылкой британских дипломатов в таком же количестве. Позже о высылке части российских дипломатических работников объявили страны Евросоюза.