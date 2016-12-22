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Дамаск предложил передать ЕС базы данных о воевавших в Сирии боевиках
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Дамаск предложил передать ЕС базы данных о воевавших в Сирии боевиках
Политика, 08:47
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Дамаск предложил передать ЕС базы данных о воевавших в Сирии боевиках

Дамаск может предоставить Брюсселю базы данных о боевиках в случае, если Евросоюз изменит свою политику в отношении Сирии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

«Европа нуждается в широкой базе данных о террористах, которые прибыли из Сирии. Эти данные у нас имеются. Но мы не предоставим их на безвозмездной основе, поскольку эти страны должны исправить свои ошибки в отношении сирийского народа», — сообщил Муаллем.

По его словам, Сирия также может помочь Евросоюзу в решении проблемы с иммигрантами.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что сирийский лидер Башар Асад победил в гражданской войне в Сирии, однако «не добился мира». «Если начнется битва за Идлиб, то бои за Алеппо по уровню страданий и катастрофичности могут отойти на второй план по сравнению с тем, что произойдет», — подчеркнул министр.

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Минобороны России сообщало, что с 1 по 8 сентября в Средиземном море пройдут военные учения из-за действий боевиков в провинции Идлиб. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация вокруг Идлиба «оставляет желать лучшего». «Этот рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжится подобное бездействие. Поэтому, конечно, скажем так, повышенные меры предосторожности вполне оправданы и обоснованы», — добавил Песков.

Теги: Сирия , Евросоюз , боевики
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