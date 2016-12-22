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Журналист опроверг слова Трампа об «утечке» его заявления о Канаде
Политика, 20:51
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Журналист опроверг слова Трампа об «утечке» его заявления о Канаде

Журналист газеты Toronto Star Даниэль Дейл опроверг утверждение президента США Дональда Трампа о том, что агентство Bloomberg было источником утечки высказывания главы государства про переговоры с Канадой. Об этом он написал в Twitter.

«Ни один из интервьюеров Bloomberg не был моим источником», — написал журналист. По его словам, сотрудники агентства не нарушили данное Трампу обещание не обнародовать его комментарий о торговых переговорах с Канадой.

Накануне Трамп раскритиковал утечку в СМИ его высказываний об американо-канадских переговорах. Он отметил, что «привык к этому».

31 августа издание Toronto Star опубликовало высказывания Трампа о торговой сделке с Канадой, которые он сделал в интервью Bloomberg. Как писала газета, американский лидер заявил, что не намерен искать компромисс в переговорах с Канадой, но не может заявить об этом публично, так как это «будет оскорбительно».

Теги: Торговля , Канада , Дональд Трамп , журналисты
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