Журналист опроверг слова Трампа об «утечке» его заявления о Канаде

Журналист газеты Toronto Star Даниэль Дейл опроверг утверждение президента США Дональда Трампа о том, что агентство Bloomberg было источником утечки высказывания главы государства про переговоры с Канадой. Об этом он написал в Twitter.

«Ни один из интервьюеров Bloomberg не был моим источником», — написал журналист. По его словам, сотрудники агентства не нарушили данное Трампу обещание не обнародовать его комментарий о торговых переговорах с Канадой.

Накануне Трамп раскритиковал утечку в СМИ его высказываний об американо-канадских переговорах. Он отметил, что «привык к этому».

31 августа издание Toronto Star опубликовало высказывания Трампа о торговой сделке с Канадой, которые он сделал в интервью Bloomberg. Как писала газета, американский лидер заявил, что не намерен искать компромисс в переговорах с Канадой, но не может заявить об этом публично, так как это «будет оскорбительно».