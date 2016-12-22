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Минобороны ДНР заметило авиацию Украины на линии соприкосновения
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Минобороны ДНР заметило авиацию Украины на линии соприкосновения
Украинский кризис, 19:16
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Минобороны ДНР заметило авиацию Украины на линии соприкосновения

Министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Кононов заявил, что на линии соприкосновения с Украиной обнаружили украинскую авиацию. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).

«Украинская сторона пыталась пролетами вертолетов и самолетов на линии соприкосновения спровоцировать нас на нарушения режима прекращения огня», — сказал Кононов.

Ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Бусурин заявил, что армия Украины начала подготовку к наступлению на самопровозглашенную республику. По данным разведки, Украина стягивает тяжелую технику и артиллерийское вооружение под прикрытием проведения учений «Шторм-2018». По словам Басурина, украинские военные также проводят разведку с помощью беспилотников. Он добавил, что возможной датой наступления украинских войск является 14 сентября.

Однако представитель Операции объединенных сил (ООС) Украины заявил РБК, что слова Басурина не соответствуют действительности. «Это абсолютная ерунда. Об этом речь идет еще со вчерашнего вечера», — сказал он.

31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко. После этого в республике были подняты по тревоге вооруженные формирования из-за «интенсивного» перемещения техники украинских военных.

Теги: ДНР , Украина , авиация
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