Депутат Верховной рады призвал Киев признаться в убийстве главы ДНР

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал киевские власти взять на себя ответственность за организацию теракта, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Мосийчук обвинил власти Украины в трусости из-за того, что они не хотят признаться в организации взрыва. По его мнению, Украина имела «полное право» н​а ликвидацию Захарченко и других противников режима Киева, которых он назвал «террористами».​

«Нигде на свете с террористами не ведут переговоров, не будем этого делать и мы. Его ликвидировали наши спецслужбы», — заявил депутат.

Глава ДНР Александр Захарченко и его охранник получили смертельные ранения 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, еще 12 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, пострадали.

В воскресенье утром началась церемония прощания с главой республики.