Порошенко в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию на востоке Украины‍

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Вашингтоне со специальным представителем США Куртом Волкером обсудил ситуацию на востоке Украины. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.
Как отмечается в сообщении, стороны также «скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса». Во время переговоров Порошенко также выразил благодарность американским властям за то, что они продолжают политику санкций в отношении России. Украинский лидер подчеркнул, что важно усиливать давление на Москву, чтобы «немедленно освободить украинских заложников».
Кроме того, Порошенко и Волкер поговорили об усилии обороноспособности вооруженных сил Украины и обменялись мнениями по этому поводу. Также они обсудили усиление сотрудничества США и Киева, чтобы «не допустить вмешательства России» украинские выборы.
Украинский лидер прибыл в США 31 августа, чтобы принять участие в церемонии прощания с сенатором Джоном Маккейном, который умер 26 августа после продолжительной болезни. Визит президента продлился до 1 сентября. После церемонии прощания, Порошенко назвал Маккейна героем Украины и США и выразил ему благодарность за поддержку во время акций протеста на Майдане и Мюнхенского форума безопасности. «Он был лидером и помогал нам», — заявил президент Украины.