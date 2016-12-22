В Совете министров ЛНР опровергли отъезд главы совета из республики

Глава совета министров самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Козлов не покидал ЛНР, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу совета.

«Председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов не имеет аккаунтов ни в одной из социальных сетей», — сказали в пресс-службе.

В связи с этим любая информация, размещенная в соцсетях от его имени, не соответствует действительности, отметили в пресс-службе совета.

Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник заявил РБК, что не обладает информацией, покидал ли ЛНР Сергей Козлов, потому что сам находится не в республике. Мирошник также отметил, что у председателя совета министров ЛНР нет своего аккаунта в Facebook.

«В последнее время появились фальшивые аккаунты и Пасечника, и Козлова, явно для этих манипуляций. Ни один, ни второй не ведут свои аккаунты в социальных сетях, есть только официальные сайты», — отметил он.

«Вопрос не по адресу», — заявил РБК и.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Ранее в аккаунте в Facebook, записанном на председателя совета министров ЛНР Сергея Козлова, появилась запись о том, что он покидает республику в целях безопасности. Однако этот аккаунт не верифицирован соцсетью.

Позже на этой неверифицированной странице в Facebook появилось опровержение информации о том, что Козлов покидает ЛНР. «Я никуда не убегал и пытаюсь взять ситуацию под контроль», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что Киев ведет подготовку информационных операций против самопровозглашенных республик, а также «убийства политиков, общественных деятелей».

31 августа глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Впоследствии советник главы ДНР заявил, что к этому причастен Киев. Однако глава СБУ отверг эти обвинения.