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В СБУ не сочли нужным возвращать Януковича на Украину с помощью спецназа
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В СБУ не сочли нужным возвращать Януковича на Украину с помощью спецназа
Политика, 18:30
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В СБУ не сочли нужным возвращать Януковича на Украину с помощью спецназа

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак не увидел необходимости в создании спецподразделения с целью вернуть экс-президента страны Виктора Януковича на территорию государства. Об этом он рассказал журналистам, передает «Интерфакс-Украина».

«Убежден, что в Украине есть правоохранительные органы, которые могут сделать эту работу предусмотренным законом способом», — сказал глава СБУ. По его словам, Киев должен действовать исключительно в рамках законов Украины. Грицак добавил, что у страны достаточно правоохранительных органов.

Ранее, 20 августа, украинский прокурор Руслан Кравченко заявил, что правоохранители Украины должны сделать все необходимое, чтобы, в случае если суд вынесет обвинительный приговор в отношении Януковича,, его вернули на территорию страны для исполнения наказания.

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«Возможно, создать подразделение вроде «Моссада», например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили его в Украину», — сказал Кравченко в ответ на вопрос о том, как действовать, если Янукович не захочет возвращаться.

Экс-президента Украины обвиняют в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и умышленных действиях, совершенных с целью изменения территории и государственной границы Украины. Сторона обвинения запросила для него 15 лет лишения свободы.

Теги: Василий Грицак , Виктор Янукович , спецназ
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