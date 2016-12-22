В СБУ не сочли нужным возвращать Януковича на Украину с помощью спецназа

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак не увидел необходимости в создании спецподразделения с целью вернуть экс-президента страны Виктора Януковича на территорию государства. Об этом он рассказал журналистам, передает «Интерфакс-Украина».
«Убежден, что в Украине есть правоохранительные органы, которые могут сделать эту работу предусмотренным законом способом», — сказал глава СБУ. По его словам, Киев должен действовать исключительно в рамках законов Украины. Грицак добавил, что у страны достаточно правоохранительных органов.
Ранее, 20 августа, украинский прокурор Руслан Кравченко заявил, что правоохранители Украины должны сделать все необходимое, чтобы, в случае если суд вынесет обвинительный приговор в отношении Януковича,, его вернули на территорию страны для исполнения наказания.
«Возможно, создать подразделение вроде «Моссада», например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили его в Украину», — сказал Кравченко в ответ на вопрос о том, как действовать, если Янукович не захочет возвращаться.
Экс-президента Украины обвиняют в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и умышленных действиях, совершенных с целью изменения территории и государственной границы Украины. Сторона обвинения запросила для него 15 лет лишения свободы.