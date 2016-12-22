Опубликованы фото с попавшим в ЧП самолетом Utair в Сочи

В Сети появились фотографии самолета авиакомпании Utair, попавшего в ЧП в аэропорту Сочи. Снимки опубликованы агентством «РИА Новости».
На фото видно Boeing 737-800 авиакомпании Utair за пределами взлетно-посадочной полосы в бетонированном русле реки с поврежденным двигателем и спущенными с бортов аварийными трапами.
Самолет, выполнявший рейс Москва — Сочи, в ночь на 1 сентября выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Сочи и упал в русло реки. Он сломал крыло и стойки шасси, его левый двигатель загорелся. Пострадали 18 человек из 170, находившихся на борту. При спасении пассажиров из лайнера от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта. В Росавиации заявили, что инцидент произошел при плохих погодных условиях, когда из-за дождя самолет не смог сесть с первого раза и зашел на второй круг. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.