В Самарской области пять человек погибли в ДТП с четырьмя автомобилями
Общество, 11:08
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В Самарской области пять человек погибли в ДТП с четырьмя автомобилями
В результате ДТП на трассе М-5 «Урал» в Самарской области погибли пять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
«Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано сегодня в 8:20 в Самарской области. В результате ДТП погибли пять человек. Проводится проверка», — заявили в ведомстве.
Согласно предварительной информации, автомобиль марки Toyota, ехавший в сторону Уфы, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД. После удара грузовик столкнулся с автомобилем Mitsubishi, а в Toyota врезалась ехавшая за ним машина.
Все погибшие находились в автомобиле Toyota, его водителя госпитализировали, в полиции устанавливают их личности.