В Самаре на авиазаводе «Кузнецов» погибли двое рабочих

На одном из предприятий ПАО «Кузнецов» в Самаре произошел несчастный случай, в результате которого погибли двое рабочих. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Кузнецова».

«Информация о причинах и характере инцидента выясняется, кроме двоих рабочих больше пострадавших нет», — заявили в пресс-службе.

Представитель экстренных служб Самарской области заявил «РИА Новости», что двое рабочих погибли во время очищения резервуара на авиазаводе. «В 12:14 при очистке резервуара объемом 100 куб. м с жидким кислородом произошло возгорание газовоздушной смеси», — рассказал он.

О взрыве газовоздушной смести также сообщил источник «Интерфакса».

В экстренных службах региона ТАСС сообщили, что предприятие работает в штатном режиме.