Пьяный водитель сбил четверых детей в Самарской области
Общество, 00:36
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Пьяный водитель сбил четверых детей в Самарской области
В Самарской области водитель сбил четырех детей и взрослого в Камышлинском районе, сообщили в управлении МВД по региону. Об этом сообщает «РИА Новости».
По предварительным данным, водитель 1993 года рождения был пьян. Он не справился с управлением и врезался в группу детей в сопровождении взрослого, которые шли по обочине. Все пострадавшие были госпитализированы.
Как сообщает «Интерфакс», пострадали двухлетняя, четырехлетняя и пятилетняя девочки, а также мальчик. Угрозы жизни пострадавших нет. Водитель задержан. Полицией начата проверка инцидента.