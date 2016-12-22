Пьяный водитель сбил четверых детей в Самарской области

В Самарской области водитель сбил четырех детей и взрослого в Камышлинском районе, сообщили в управлении МВД по региону. Об этом сообщает «РИА Новости».

По предварительным данным, водитель 1993 года рождения был пьян. Он не справился с управлением и врезался в группу детей в сопровождении взрослого, которые шли по обочине. Все пострадавшие были госпитализированы.

Как сообщает «Интерфакс», ​пострадали двухлетняя, четырехлетняя и пятилетняя девочки, а также мальчик. Угрозы жизни пострадавших нет. Водитель задержан. Полицией начата проверка инцидента.

​