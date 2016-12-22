WSJ узнала о переговорах Ирана с Vitol по поставкам нефти на $1 млрд

Иранская нефтяная госкомпания NIOC ведет переговоры с швейцарско-нидерландским нефтетрейдером Vitol Group о возобновлении контракта на поставку нефти на $1 млрд. Об этом сообщают источники газеты The Wall Street Journal.
Газета отмечает, что сделка между NIOC и Vitol Group была заключена в 2016 году, после того, как закончился один из этапов антииранских санкций. По словам одного из источников, Vitol может не продлить сделку с NIOC, так как Вашингтон поставит контракт под запрет после вступления новых ограничений против Тегерана в силу. В NIOC отказались прокомментировать газете эту информацию, в Vitol заверили, что будут действовать в соответствии со всеми санкционными и иными международными правилами.
Американский лидер Дональд Трамп в начале мая сообщил о выходе из ядерной сделки с Тегераном и возобновлении санкций. В сделке, помимо США и Ирана, участвовали Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. Согласно договору, с Ирана снимались все санкции в обмен на закрытие ядерной программы.
Трамп 6 августа подписал указ о восстановлении санкций против Ирана. В Тегеране назвали это «незаконным повторным введением санкций в одностороннем режиме» и обратились в Международный суд ООН. Госсекретарь США Майк Помпео пообещал оспорить начатое Тегераном судебное разбирательство.