При посадке в Сургуте у пассажирского самолета отключился двигатель

При посадке в Сургуте выключился один из двигателей самолета авиакомпании Utair, борт сел благополучно. Об этом РБК заявил представитель авиаперевозчика.

«При заходе на посадку в аэропорту Сургута у самолета автоматически выключился один из двигателей», — сказал он. По словам представителя авиакомпании, следов пожара нет.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта уточняет, что рейс ЮТ102 прибыл из Тюмени. Там также сообщили, что никто из пассажиров, по предварительным данным, не пострадал. По информации департамента общественных и внешних связей ХМАО, на борту находились 66 человек, включая четырех членов экипажа.

22 августа самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings, следовавший из Уфы в Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за загоревшегося двигателя. На борту находились 202 пассажира, никто не пострадал. Люди были эвакуированы по надувным трапам через семь минут после посадки самолета. Глава Росавиации Александр Нерадько впоследствии заявил, что причиной возгорания двигателя самолета стало разрушение лопаток компрессора высокого давления.