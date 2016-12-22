Патриарх Кирилл рассказал о встрече с патриархом Константинопольским

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что не обсуждал с патриархом Константинопольским Варфоломеем ничего «секретного», разговор получился очень «правильным». Об этом говорится в сообщении на сайте Московского патриархата.

По словам патриарха Кирилла, они обсудили все проблемы, которые стоят на повестке дня. «Без согласования с его святейшеством не хотел бы посвящать вас в детали, хотя ничего секретного не было, ничего такого, что произвело бы взрыв в сознании», — сказал патриарх.

Встреча патриархов состоялась 31 августа в Константинопольской патриархии в стамбульском районе Фанар. Кирилл и Варфоломей встречались два года назад.

19 апреля президент Украины Петр Порошенко призвал депутатов Верховной рады поддержать его обращение к патриарху Варфоломею о создании единой автокефальной украинской поместной церкви. Парламент поддержал инициативу президента. В конце июля на сайте украинского президента сообщалось, что делегация Вселенского патриархата в Киеве огласила послание Варфоломея. В цитате, которую привел сайт Порошенко, говорилось, что «конечная цель» Константинополя — это «даровать украинской церкви автокефалию». В то же время в заявлении Вселенского патриархата, которое было опубликовано в июле, говорилось о готовности решить церковный вопрос на Украине, «руководствуясь тем, что выгодно для народа божия и сохранения всеправославного единства». По словам председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, предоставление неканоническим православным церквям на Украине автокефалии будет подобно Великому церковному расколу 1054 года, в результате которого христианство разделилось на православие и католичество.