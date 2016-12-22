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Украина заявила о цели Вселенского патриарха дать автокефалию Киеву
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Украина заявила о цели Вселенского патриарха дать автокефалию Киеву
Политика, 01:21
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Украина заявила о цели Вселенского патриарха дать автокефалию Киеву
На сайте Петра Порошенко появилось сообщение о том, что Вселенский патриарх заявил о цели даровать автокефалию украинской церкви. В начале июля патриархат в Константинополе заявлял о цели восстановить единство церквей на Украине
Вселенский патриарх Варфоломей. 2010 год (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Делегация Вселенского патриархата, которая прибыла в Киев для участия в праздновании Крещения Руси, на встрече с президентом Украины Петром Порошенко огласила послание Вселенского патриарха Варфоломея. Сообщение о встрече опубликовано на сайте президента Украины. В цитате из послания говорится, что «конечная цель» Константинополя — это «даровать украинской церкви автокефалию».

Послание зачитал Епископ Эдмонтский Украинской православной церкви в Канаде Иларион.

«Признавая высокую ответственность первопрестольной Константинопольской Церкви, которая никогда не переставала и не смирялась перед незаконными и неканоническими ситуациями, которые потрясали естественное функционирование православной церкви, и в эти ответственные времена она взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалию».

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что в заявлении Варфоломея, которое приведено на сайте президента Украины, нет ничего необычного. «Прослушав текст послания, могу сказать, что ничего необычного, экстраординарного, такого, чего раньше мы не слышали, сказано Патриархом Варфоломеем там не было (если я правильно услышал, возможно, я ошибаюсь) <...> Вселенский патриархат надеется на восстановление канонического единства православных на Украине. Мы молимся, чтобы благословенный народ удостоился снова одного и единого церковного руководства, восстановления каноничности, исцеление расколов. Так это все то же самое, что говорим мы», — приводит ТАСС заявление заместителя председателя отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича.

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Политика

В то же время, в заявлении Вселенского патриархата, которое было опубликовано в июле, говорилось о готовности решить церковную проблему на Украине, «руководствуясь тем, что выгодно для народа Божия и сохранения Всеправославного единства». В нем цитировались слова Варфоломея о «желании восстановить единство разделенного церковного тела на Украине». «Не будем забывать, что Константинополь никогда и никому не уступал территорию Украины посредством какого-либо церковного акта, а лишь предоставил патриарху Московскому право рукоположения или передачи митрополита Киевского при условии, что митрополит Киевский должен быть избран духовно-мирянским съездом и поминать Вселенского патриарха», — процитировала пресс-служба слова Варфоломея.

Ранее 19 апреля Порошенко, выступая в парламенте Украины, призвать депутатов поддержать его обращение к Варфоломею о создании единой автокефальной украинской поместной церкви. Депутатам президент Украины тогда сказал, что выступает «от имени миллионов украинцев». Синод Вселенского патриархата заявил тогда о готовности рассмотреть обращение Украины о создании автокефальной церкви.

В то же время в УПЦ Московского патриархата заявили, что синод не учел позицию миллионов верующих канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом говорилось в сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ МП. «Упоминание в тексте коммюнике миллионов православных украинцев, от имени которых якобы действуют представители УПЦ КП и УАПЦ (непризнанные «Киевский патриархат» и «Украинская автокефальная православная церковь») не отражает позицию миллионов верующих, которых представляет Украинская православная церковь (УПЦ), являющаяся крупнейшим религиозным объединением на Украине», — говорилось в сообщении.

Во время празднования 1030-летия крещения Руси в Москве патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что попытки «оторвать» Украинскую православную церковь от Московского патриархата способны привести к катастрофе во всем православном мире. «Попытки искусственно оторвать Украинскую православную церковь от Московского патриархата способны привести к катастрофе общеправославного масштаба», — сказал патриарх.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Украинская церковь , Московский патриархат , Киевский патриархат
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