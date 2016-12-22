ФСИН рассказала об обучении сестер Хачатурян по видеосвязи в СИЗО

Две из трех сестер Хачатурян, которые находятся в следственном изоляторе по обвинению в убийстве отца, с 1 сентября будут учиться в школе при СИЗО, так как не закончили общеобразовательную школу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу пресс-службы Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве Сергея Цыганкова.

«К ним не приходят учителя, там организовано дистанционное обучение по видеосвязи», — добавил Цыганков.

В конце июля в Москве на Алтуфьевском шоссе в межквартирном холле жилого дома обнаружили тело Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранами. Его дочери — Ангелина, Мария и Кристина — сообщили, что жили с отцом в положении рабынь и не могли ходить в школу из-за побоев. В конце июля следователи изменили квалификацию преступления для трех сестер, которых подозревают в убийстве отца, с ч. 1 ст. 105 УК (убийство) на «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

В начале августа суд арестовал сестер до 28 сентября. Защита подала апелляцию, однако 20 августа Мосгорсуд признал их арест законным.