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МИД назвал спекуляцией статью о банковских операциях посольства в США
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МИД назвал спекуляцией статью о банковских операциях посольства в США
Политика, 17:45
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МИД назвал спекуляцией статью о банковских операциях посольства в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала спекуляцией публикацию американского портала BuzzFeed о финансовых операциях посольства России в США. Об этом сообщается на сайте МИДа.

По ее словам, в материале идет речь «об очередных конспирологических теориях» вокруг обычных переводов зарплаты и перечисления средств возвращающимся в Россию дипломатам. Захарова отметила, что целью подобных «вбросов» является вписывание их в контекст кампании о «российском вмешательстве». Она заявила, что СМИ получают конфиденциальную информацию о финансовых операциях российских дипломатов «не без прямой поддержки американских спецслужб».

Кроме того, Захарова потребовала от США перестать «нарушать собственное национальное законодательство» и международные обязательства, а также пресечь неправомерное распространение конфиденциальной информации и привлечь к ответственности всех виновных.

Накануне интернет-издание BuzzFeed опубликовало материал, в котором рассказывались подробности о двух «подозрительных» транзакциях посольства России в Вашингтоне: выписанном чеке на $120 тыс. бывшему российскому послу Сергею Кисляку и неудачной попытке обналичить $150 тыс., которые предназначались высланным из страны российским дипломатам.

По словам источников издания, спецпрокурор Роберт Мюллер и ФБР в ходе расследования дела о предполагаемом вмешательстве в американские выборы изучали финансовую активность российского посольства. В 2017 году сотрудники правоохранительных органов США в рамках расследования обратились за помощью в Citibank, клиентом которого являлась российская дипмиссия. Как пишет издание, когда сотрудники банка изучали операции российского посольства и дипломатов, они сочли выплату Кисляку «подозрительной». По данным Buzzfeed, спустя десять дней после президентских выборов в США посольство выписало чек Кисляку на $120 тыс., который был заявлен как «платежная ведомость». По информации издания, экс-посол положил деньги на свой счет в Citibank, а потом перевел средства двумя переводами на свой счет в России.

Издание со ссылкой на документы пишет, что эта сумма, которая является зарплатой за 2016 год, вдвое больше выплат, которые посольство делало Кисляку в течение двух лет.

Кроме того, по данным издания, в конце января 2017 года представители посольства попросили банк снять $150 тыс., что превышало любую запрашиваемую когда-либо дипмиссией сумму. Как заявили сотрудники посольства менеджеру банка, эти деньги предполагалось использовать для выплат зарплат сотрудникам, которые покинули США в декабре 2016 года. Менеджер счел это подозрительным, так как дипломаты уже вернулись в Россию. Банк запрашивал информацию у посольства, но не получил ответа, пишет издание, после этого запрос российской дипмиссии был отклонен. В феврале 2017 года посольство отозвало запрос, так как вопрос был «решен в России».

Кисляк завершил свою миссию посла России в США
Политика

Сергей Кисляк завершил миссию посла России в Вашингтоне в июле 2017 года. Ранее он оказался в центре политического скандала — после того, как The Washington Post рассказала о его встрече с бывшим советником президента США Майклом Флинном. По данным СМИ, Флинн говорил с российским послом о санкциях. После публикации советник президента США ушел в отставку. Кисляк в сентябре 2017 стал членом Совета Федерации от Мордовии.

В декабре 2016 года США объявили персонами нон грата 35 сотрудников российского посольства в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско.

Теги: Сергей Кисляк , Мария Захарова , деньги , дипломаты
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