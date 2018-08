Дочери Порошенко поступили в лондонские вузы

Супруга президента Украины Петра Порошенко Марина рассказала, что их дочки Александра и Евгения поступили в университеты Лондона. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«Дочери вступили в University of the Arts in London и University College London на специальности «анимация» и «экономика». В этом решении мы поддержали их, чтобы дать возможность девочкам самостоятельно получить профессию на общих условиях, без привилегий, что они дети президента Украины», — приводит издание слова супруги главы государства.

Она подчеркнула, что после получения образования Александра и Евгения вернутся на Украину.

Ранее газета «Страна.ua» со ссылкой на данные Единой государственной электронной базы по вопросам образования сообщила, что имен дочерей Петра Порошенко нет в списках поступающих в украинские вузы. Отмечалось, что в этом году дочери украинского президента получили среднее образование в Concord College в Великобритании.