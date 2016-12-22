СМИ не нашли дочерей Порошенко в списках поступающих в вузы на Украине

Имен дочерей Петра Порошенко Евгении и Александры нет в списках поступающих в вузы на Украине. Об этом сообщает газета «Страна.ua» со ссылкой на данные Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Газета отмечает, что журналисты не смогли найти Евгению и Александру Порошенко в списках абитуриентов в украинские вузы на сайте базы. Издание указывает, что в этом году дочери украинского президента получили среднее образование в Concord College в Великобритании. Пресс-секретарь жены Порошенко Марины Инна Битюк сообщила газете, что до начала учебного года будет обнародована информация о том, куда поступили дочери украинского лидера.

В начале августа стало известно, что Петр Порошенко подарил своему старшему сыну, народному депутату Алексею 1,1 млн грн (около $39 тыс.) и часть прав на дом в поселке Козин под Киевом на 9,5 млн грн (около $338 тыс.). По данным «Страна.ua», площадь дома с постройками в Козине составляет 1331,7 кв. м, стоимость здания, согласно имущественной декларации украинского президента за 2017 год, — 30 млн грн (более $1 млн).