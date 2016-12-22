Павел Лунгин рассказал о причинах поддержки нынешней команды Фонда кино

Один из подписавших письмо в Минкультуры, режиссер Павел Лунгин, объяснил «РИА Новости», почему выступил в поддержку ​действующего состава Фонда кино.

«Речь идет о том, что, во-первых, Антон Малышев и его команда в Фонде кино как-то ухитрились объединить все киносообщество. Во-вторых, определить интересы крупных производителей и свободных продюсеров, они каким-то образом нашли баланс, и это стало работать, как мне кажется», — рассказал Лунгин.

Лунгин отметил, что в последнее время появились фильмы с огромным зрительским потенциалом, а также картины, поднимающие разные морально-этические вопросы. Являющийся членом Фонда кино Лунгин отметил, что на заседаниях творческая атмосфера. «Люди (правда!) читают сценарии, спорят, бьются, отстаивая свою точку зрения на то, какой это может быть фильм, и все это совсем не формально, а очень креативно», — говорит Лунгин.

«Поэтому мы все объединились, от маститых продюсеров до молодых режиссеров, чтобы сказать, что три года — маленький срок для команды, нам всем хорошо и дайте еще возможность пожить в этой атмосфере несколько лет», — подчеркнул режиссер.

Ранее 31 августа «Ведомости» сообщили, что 20 представителей киноиндустрии обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой сохранить команду государственного Фонда кино во главе с Антоном Малышевым. Под обращением подписались, в частности, Тимур Бекмамбетов, Федор Бондарчук, Алексей Учитель, Константин Эрнст и другие режиссеры, продюсеры и главы медиахолдингов.

В письме отмечается, что за последние три года сборы российских фильмов в прокате выросли в два раза, что стало «результатом слаженной работы» Минкультуры и Фонда кино.



30 августа Дмитрий Медведев подписал постановление о новом уставе Фонда кино. Документ предусматривает создание нового органа управления — совета фонда, который становится высшим коллегиальным советом, он будет определять получателей поддержки от фонда. Члены этого совета назначаются правительством на основе предложений Минкультуры на три года. Руководит деятельностью фонда исполнительный директор, утверждаемый правительством.