Песков прокомментировал публикацию записей разговоров Ельцина и Клинтона

Библиотека экс-президента США Билла Клинтона не согласовывала с Кремлем публикацию некоторых документов, связанных с бывшим президентом России Борисом Ельциным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Нет, [c Кремлем] не согласовывали. Есть практика нерассекречивания документов, касающихся действующих политиков, как правило», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что библиотека Клинтона опубликовала стенограммы переговоров экс-президента США с Ельциным в сентябре 1999 года. Документы выложены на сайте библиотеки в свободном доступе. В частности, как следует из стенограмм, российский лидер рассказал Клинтону о Владимире Путине, который незадолго до этого стал премьер-министром. Ельцин посетовал на трудности по поиску преемника на посту президента, охарактеризовал Клинтону Путина как «высококвалифицированного партнера» и пообещал, что вскоре они встретятся. Первый президент России добавил, что сделает «все возможное» в рамках закона для победы Путина. Также в опубликованных материалах есть сведения о предложении Ельцина провести секретные переговоры о Косово на борту подводной лодки.