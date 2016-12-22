Ельцин предлагал Клинтону провести тайные переговоры на подводной лодке

Во время кризиса в Косово в 1999 году президент России Борис Ельцин предлагал своему американскому коллеге Биллу Клинтону провести тайные переговоры, например, на борту подлодки. Клинтон предлагал другие пути решения

Борис Ельцин и Билл Клинтон. Сентябрь 1998 года (Фото: Владимир Родионов / РИА Новости)

В рассекреченных материалах о российско-американских отношениях в 1990-х годах, опубликованных библиотекой Билла Клинтона, обнаружилась стенограмма разговора, в которой президент России Борис Ельцин предлагает Клинтону встретиться в уединенном месте, например, на борту подводной лодки.

Этот телефонный разговор произошел 13 июня 1999 года, в нем президенты обсуждали проблему Косово. За день до этой беседы российские десантники после неожиданного марш-броска на БТРах и автомашинах с российскими флагами заняли аэропорт Слатина в столице Косово Приштине.

​Клинтон в начале разговора произнес длинный монолог со своими предложениями по урегулированию ситуации в Косово и Приштине. Однако Ельцин ответил ему, что эти проблемы должны сначала обсудить лично два президента, «а именно ты и я», уточнил при этом Ельцин. Клинтон ответил, что оба президента должны отдать распоряжения своим министрам и генералам, чтобы те разработали подходы к решению проблемы по примеру того, как это было сделано в Боснии. Однако Ельцин продолжал настаивать на личных переговорах с Клинтоном с глазу на глаз.

«Хорошо, у меня есть еще одно предложение», — сказал тогда Ельцин. «Мы оба должны встретиться в каком-нибудь скрытном месте. Только ты и я, мы должны встретиться или на борту судна, или на подводной лодке, или на каком-нибудь острове, чтобы ни один человек не мог нам помешать, чтобы тебя никто не беспокоил, и чтобы меня никто не дергал», — предложил президент России. ​

Отрывок из стенограммы разговора Бориса Ельцина и Билла Клинтона 13 июня 1999 года. Скриншот: Clinton Digital Library

Клинтон ответил, что он не против встречи, но сначала «наши люди» должны проработать хотя бы краткосрочное решение по примеру того, как это было сделано в Боснии. На это Ельцин ответил, что это «не очень ясный план». По его мнению, президенты должны выработать определенный план с четкими пунктами. Клинтон продолжал настаивать на том, что сначала должны встретиться министры и выработать хотя бы краткосрочное решение по аэропорту в Приштине, поскольку «весь мир считает, что происходит какое-то безумие». «Мы должны разобраться с этим, а потом уже вырабатывать долгосрочные решения», — сказал тогда Клинтон.

Российские подразделения заняли аэропорт за несколько часов до того, как его должны были взять под контроль подразделения НАТО. Российские десантники выставили блок-посты и не пропустили к аэропорту части НАТО. Однако из-за того, что Венгрия и Болгария заблокировали пролет российских военных самолетов, российское командование не смогло перебросить по воздуху подкрепления для частей, занявших Слатину. В итоге переговоры о ситуации несколько дней вели в Хельсинки министры иностранных дел и обороны России и США. После сложных переговоров стороны условились разместить в Косово российский миротворческий контингент.

В феврале 2008 года на экстренном заседании Совета Безопасности ООН США и несколько стран Европейского союза высказались за предоставление независимости Косово. После этого пошла волна признания независимости Косово со стороны стран Запада и их союзников. Россия выступила против отделения Косово и не признала одностороннее объявление независимости этой территории.