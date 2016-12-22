ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,82 67,54 EUR Нал. 80,25 78,94 USD Бирж. 68,10 -0,13 EUR Бирж. 79,52 -0,11 USD ЦБ. 68,08 -0,06 EUR ЦБ. 79,68 +0,12 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 7000,00 +15,10 IMOEX 2320,65 -0,44% RTSI 1073,64 -0,18% Brent 77,71 +0,35% DJIA 25986,92 -0,53% Nasdaq 8088,36 -0,26%
Ельцин предлагал Клинтону провести тайные переговоры на подводной лодке
Лента новостей
Президент Таджикистана наградил сына орденом 09:44, Политика Конфликты, наследники, овощи: что происходит в компании Campbell Soup 09:36, Quote Колобков прокомментировал данные о допинге у российских биатлонистов 09:22, Общество Глеб Архангельский — о тайм-менеджменте, концентрации и хорошем отпуске 09:20, Партнерский материал Ленивые москвичи: как «220 Вольт» перевезла бэк-офис в регионы 09:05, Потребрынок  Мошенники по объявлению: 6 самых распространенных ловушек для арендаторов 09:02, Недвижимость Трамп отменил повышение зарплат госслужащим 08:52, Политика ЦБ отозвал лицензию у банка из четвертой сотни 08:44, Финансы Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 08:43, РБК и Сбербанк Китайская ZTE отчиталась об убытке в $1 млрд из-за санкций США 08:26, Бизнес Ельцин предлагал Клинтону провести тайные переговоры на подводной лодке 08:20, Политика В кино по паспорту: как подкрутить возрастные рейтинги фильмов 08:12, Технологии и медиа Между онлайном и офлайном: как сделать скучный бизнес хипстерским 08:09, Мнение На юга: как «черноморский Airbnb» зарабатывает на туристах ₽100 млн в год 08:09, Свое дело «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 08:07, РБК и Schneider Electric Правительству предложили изменить ГОСТ на пиво 08:00, Бизнес МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде в Москве 07:38, Общество Корвет «Громкий» прибыл во Владивосток для испытаний 07:24, Политика Стоивший 1,5 трлн руб. нацпроект «Экология» подорожал в четыре раза 07:01, Бизнес Счетная палата пожаловалась в ФСБ на Минобрнауки из-за хранения книг 07:01, Общество Трамп заявил о недопустимости цензуры в Twitter и Facebook 06:55, Политика WSJ узнала о попытках армии Мьянмы найти «убежище» во «ВКонтакте» 06:44, Технологии и медиа В Минобороны рассказали детали учений в Средиземном море 06:22, Политика В Магадане возбудили дело из-за недостроенных очистных сооружений 05:56, Общество Индия рассказала о «катастрофической нехватке» дипломатов 05:35, Политика Пентагон заказал у Boeing четыре дрона для дозаправки военных самолетов 05:33, Бизнес Россияне и эксперты оценили траты на подготовку детей к школе 04:57, Общество Россия призвала США не оправдывать «бесчинства» Украины на Азовском море 04:35, Политика
Ельцин предлагал Клинтону провести тайные переговоры на подводной лодке
Политика, 08:20
0
Ельцин предлагал Клинтону провести тайные переговоры на подводной лодке
Во время кризиса в Косово в 1999 году президент России Борис Ельцин предлагал своему американскому коллеге Биллу Клинтону провести тайные переговоры, например, на борту подлодки. Клинтон предлагал другие пути решения
Борис Ельцин и Билл Клинтон. Сентябрь 1998 года (Фото: Владимир Родионов / РИА Новости)

В рассекреченных материалах о российско-американских отношениях в 1990-х годах, опубликованных библиотекой Билла Клинтона, обнаружилась стенограмма разговора, в которой президент России Борис Ельцин предлагает Клинтону встретиться в уединенном месте, например, на борту подводной лодки.

Этот телефонный разговор произошел 13 июня 1999 года, в нем президенты обсуждали проблему Косово. За день до этой беседы российские десантники после неожиданного марш-броска на БТРах и автомашинах с российскими флагами заняли аэропорт Слатина в столице Косово Приштине.

​Клинтон в начале разговора произнес длинный монолог со своими предложениями по урегулированию ситуации в Косово и Приштине. Однако Ельцин ответил ему, что эти проблемы должны сначала обсудить лично два президента, «а именно ты и я», уточнил при этом Ельцин. Клинтон ответил, что оба президента должны отдать распоряжения своим министрам и генералам, чтобы те разработали подходы к решению проблемы по примеру того, как это было сделано в Боснии. Однако Ельцин продолжал настаивать на личных переговорах с Клинтоном с глазу на глаз.

«Хорошо, у меня есть еще одно предложение», — сказал тогда Ельцин. «Мы оба должны встретиться в каком-нибудь скрытном месте. Только ты и я, мы должны встретиться или на борту судна, или на подводной лодке, или на каком-нибудь острове, чтобы ни один человек не мог нам помешать, чтобы тебя никто не беспокоил, и чтобы меня никто не дергал», — предложил президент России. ​

Отрывок из стенограммы разговора Бориса Ельцина и Билла Клинтона 13 июня 1999 года. Скриншот: Clinton Digital Library

Клинтон ответил, что он не против встречи, но сначала «наши люди» должны проработать хотя бы краткосрочное решение по примеру того, как это было сделано в Боснии. На это Ельцин ответил, что это «не очень ясный план». По его мнению, президенты должны выработать определенный план с четкими пунктами. Клинтон продолжал настаивать на том, что сначала должны встретиться министры и выработать хотя бы краткосрочное решение по аэропорту в Приштине, поскольку «весь мир считает, что происходит какое-то безумие». «Мы должны разобраться с этим, а потом уже вырабатывать долгосрочные решения», — сказал тогда Клинтон.

Российские подразделения заняли аэропорт за несколько часов до того, как его должны были взять под контроль подразделения НАТО. Российские десантники выставили блок-посты и не пропустили к аэропорту части НАТО. Однако из-за того, что Венгрия и Болгария заблокировали пролет российских военных самолетов, российское командование не смогло перебросить по воздуху подкрепления для частей, занявших Слатину. В итоге переговоры о ситуации несколько дней вели в Хельсинки министры иностранных дел и обороны России и США. После сложных переговоров стороны условились разместить в Косово российский миротворческий контингент.

В феврале 2008 года на экстренном заседании Совета Безопасности ООН США и несколько стран Европейского союза высказались за предоставление независимости Косово. После этого пошла волна признания независимости Косово со стороны стран Запада и их союзников. Россия выступила против отделения Косово и не признала одностороннее объявление независимости этой территории.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Борис Ельцин , Билл Клинтон , переговоры
Главное
Счетная палата пожаловалась в ФСБ на Минобрнауки из-за хранения книг Общество
Материалы по теме
В США рассекретили расшифровку разговоров Ельцина с Клинтоном о Путине Политика
Соратник Ельцина счел чушью слова о попытке побега президента в 1991 году Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter