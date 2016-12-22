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Половина россиян заявила о финансовых трудностях при сборе детей в школу
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Половина россиян заявила о финансовых трудностях при сборе детей в школу
Общество, 12:16
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Половина россиян заявила о финансовых трудностях при сборе детей в школу

Более половины россиян испытывают финансовые трудности при подготовке детей к началу учебного года, следует из данных опроса ВЦИОМ, поступившего в РБК.

Около 51% опрошенных признали, что подготовка к 1 сентября вызывает у них финансовые трудности, которые они считают посильными. Каждому пятому (21% общего числа опрошенных) приходится заранее копить средства из-за значительных трат перед началом учебного года. Не вызывает сложностей сбор детей в школу у 28% респондентов.

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При этом более трети респондентов (37%) заявили, что школьное образование не соответствует современным требованиям, тогда как 51% считает, что школа помогает подготовить ребенка к сегодняшней жизни.

В целом довольны обучением детей в школах 67% опрошенных, еще 26% не устраивает образование.

Неэффективным школьное образование назвали 40% респондентов, из них 61% подчеркнули, что недовольны качеством учебников. В то же время 86% россиян считают, что разрешение на печать учебников должны иметь только зарегистрированные в России компании.

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Чуть меньше половины опрошенных (45%) считают, что их дети получают образование хуже, чем у них. Также 72% россиян заявили, что школьного образования недостаточно для получения на ЕГЭ баллов для поступления в желаемый вуз.

Опрос ВЦИОМ провели с 23 по 25 августа. Участие в нем приняли 1,2 тыс. респондентов.

Теги: ВЦИОМ , школы
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