Аксенов назвал вероятных виновников выброса загрязняющих веществ в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о ситуации с загрязнением воздуха в Армянске, назвав предприятия, которые могут быть причастны к произошедшему. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, взятые Роспотребнадзором пробы воздуха показали, что никакой угрозы для здоровья и жизни жителей Крыма нет.

Аксенов отметил, что республиканское Министерство экологии вместе с Роспотребнадзором проводят исследования воздуха, воды и почвы на месте. Он добавил, что ежечасно получает отчет, в котором содержится новая информация по загрязнению.

​«Сейчас устанавливается источник выброса, после проведенного расследования будет понятно, какие шаги нужно предпринимать для ликвидации последствий и наказания виновных», — сказал глава Крыма.

По последним данным, как отметил Аксенов, вероятнее всего выбросы вредных веществ в Армянске были осуществлены не с завода «Крымский титан», а с ОАО «Крымский содовый завод» или АО «Бром».

Выброс неизвестного вещества произошел на севере Крыма в ночь на 24 августа. Заместитель председателя Совета министров Крыма Игоря Михайличенко рассказал, что после этого на крышах домов и листьях деревьев появился налет масленичного цвета с желтоватым оттенком.

Днем 28 августа Сергей Аксенов заявил, что источником выброса загрязняющих веществ в Армянске и Красноперекопске, по предварительным данным, является завод «Титан».