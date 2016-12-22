Силуанов ответил на финансирование проектов монополий за счет дивидендов

Выплаты госкомпаниями дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО не должны вести к сокращению инвестиционных программ. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер Антон Силуанов, сообщает корреспондент РБК.

Он отметил, что ресурсами для их реализации является как повышение эффективности инвестиционных проектов, так и оптимизация структуры источников финансирования. «В отдельных случаях финансирование части инвестиционных расходов госкомпаний может осуществляться за счет предоставления бюджетных субсидий», — заявил Силуанов.

По мнению первого вице-премьера, это мотивирует менеджмент российских госкомпаний на оптимизацию инвестиционных процессов, поиск внутренних резервов, снижение издержек, оптимизацию структуры капитала.

Силуанов отметил, что такие госкомпании, как «Алроса» и «Аэрофлот», уже сейчас могут платить и 75% от их прибыли в качестве дивидендов.

«Государство является собственником, заинтересованным в получении дохода на вложенный капитал. В связи с этим считаю правильным подход, при котором госкомпаниями должна обеспечиваться отдача на вложенный капитал на уровне, сопоставимом с крупными частными компаниями», — заявил Силуанов.

Ранее Минфин не поддержал инициативу пересмотра дивидендной политики инфраструктурных монополий для финансирования их инвестпрограмм и проектов, связанных с реализацией майского указа президента Владимира Путина.​ По итогам совещания у вице-премьеров Дмитрия Козака и Максима Акимова в середине августа профильные ведомства получили поручения представить предложения о совершенствовании дивидендной политики инфраструктурных монополий. В Минфине отметили, что проекты не должны занижать доход акционеров.