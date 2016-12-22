ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,56 67,54 EUR Нал. 80,16 79,05 USD Бирж. 67,84 -0,10 EUR Бирж. 79,30 -0,28 USD ЦБ. 68,08 -0,06 EUR ЦБ. 79,68 +0,12 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6892,40 -205,90 IMOEX 2342,72 -0,24% RTSI 1088,40 +0,31% Brent 77,67 +1,52% DJIA 26124,57 +0,23% Nasdaq 8109,69 +0,99%
Минфин не поддержал финансирование проектов монополий за счет дивидендов
Лента новостей
Принятие себя: почему оно делает жизнь лучше и как его достичь 15:01, Спецпроект РБК PINK Square научил iPhone принимать банковские карты: акции сразу подорожали 14:59, Quote «Роснефть» заявила об отсутствии проблем с поставками из Венесуэлы 14:55, Бизнес СБР сообщил о четырех пойманных на допинге российских биатлонистах 14:52, Спорт «РГС Жизнь» сменит название на фоне иска «Росгосстраха» на 116 млрд руб. 14:51, Финансы Сталь, бетон и искусственный интеллект: «умные» здания через 10 лет 14:50, РБК и Schneider Electric Ответ Ролл-Ройсу: первые впечатления от российского седана Aurus Senat 14:46, Авто В Петербурге приостановили выселение «Мемориала» 14:45, Общество Как заработать на Ethereum Classic: криптовалюта подешевела на 4% 14:43, Крипто Минтранс предложил потратить 300 млрд руб. на московские электрички 14:39, Бизнес Власти Москвы назвали место похорон Кобзона 14:33, Общество Рогозин рассказал об утечке воздуха на МКС 14:33, Общество Песков прокомментировал сообщение о возможном уходе Матвиенко из Совфеда 14:21, Политика Главный конструктор ракеты «Союз-5» покинет корпорацию «Энергия» 14:17, Политика Обращение Путина собрало почти 70% находившихся у телевизоров москвичей 14:12, Технологии и медиа Минфин не поддержал финансирование проектов монополий за счет дивидендов 14:09, Бизнес Песков опроверг переговоры с США по условиям второй части новых санкций 14:09, Политика Умер актер из сериалов «Глухарь» и «Кадетство» 13:59, Общество В «Гознаке» рассказали о возможных изменениях дизайна банкнот 13:52, Финансы 10 апартаментов премиум-класса, которые продаются в «Москва-Сити» 13:51, Недвижимость Владимир Меньшов опроверг слухи о своей госпитализации 13:51, Общество Почему зарядки для смартфонов Tesla раскупили меньше чем за день 13:46, Стиль В Кремле объяснили крупнейшие учения у берегов Сирии 13:43, Политика В Кремле прокомментировали рейтинг самых влиятельных россиян от Forbes 13:43, Политика Пространство для работы: три необычных офиса Москвы 13:40, Партнерский материал Фишки в смартфоне: как ИT упрощают частные инвестиции 13:38, Мнение
Минфин не поддержал финансирование проектов монополий за счет дивидендов
План Белоусова, 14:09
0
Минфин не поддержал финансирование проектов монополий за счет дивидендов
Минфин выступил против пересмотра дивидендных политик «Газпрома», «Транснефти», «Россетей» и РЖД в пользу финансирования их инвестпрограмм. Проекты не должны занижать доход акционеров, убеждены в ведомстве
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минфин не поддержал инициативу пересмотра дивидендной политики инфраструктурных монополий для финансирования их инвестпрограмм и проектов, связанных с реализацией майского указа Владимира Путина.​

Такая идея обсуждалась на совещании у вице-премьеров Дмитрия Козака и Максима Акимова 13 августа. По итогам профильные ведомства получили поручения представить предложения о совершенствовании дивидендной политики инфраструктурных монополий, с тем чтобы в ней учитывалось «безусловное финансовое обеспечение их инвестпрограмм, согласованных актами правительства и указом президента от 16 января 2017 года».

Какие льготы Минфин предложил бизнесу за инвестиции по плану Белоусова
Бизнес

Речь идет об инвестициях в проекты, включая обозначенные в майском указе президента, говорил 29 августа РБК собеседник в правительстве. Обсуждение пересмотра дивидендов компаний в пользу направления их на инвестиции затронуло РЖД, «Транснефть», «Россети» и «Газпром», следует из протокола совещания у Акимова и Козака (копия есть у РБК).

Минфин в частности и финансово-экономический блок правительства в целом занимают «последовательную позицию о необходимости выплаты госкомпаниями дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО», заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

«Такая дивидендная политика не должна вести к сокращению инвестиционных программ», — подчеркнул он, указав, что ресурсами для реализации этих программ должны быть «как повышение эффективности инвестиционных проектов, так и оптимизация структуры источников финансирования». В качестве примера для оптимизации Силуанов привел использование прибыли, оставшейся после выплаты дивидендов, в сочетании с привлечением заемных средств на рыночных условиях. Он также отметил, что в отдельных ситуациях часть инвестрасходов государственных компаний может быт профинансирована за счет субсидий из бюджета.

Министр считает, что позиция, которой придерживается экономический блок правительства, дает госкомпаниям России мотивацию оптимизировать инвестиционные расходы, искать внутренние резервы и снижать издержки.

Также, по мнению Силуанова, уровень уплаты дивидендов, обозначенный кабмином на уровне 50% чистой прибыли, соответствует общемировым показателям. «Такие госкомпании, как «Алроса» и «Аэрофлот», уже сейчас могут платить и 75% от их прибыли в качестве дивидендов», — отметил он.

Министр подчеркнул, что считает правильным подход, при котором государственные компании обеспечивают отдачу на вложенный в них капитал на уровне, сопоставимом с крупными частными компаниями.

​«Минфин многократно высказывал позицию о необходимости уплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО государственными компаниями и корпорациями, она не изменилась. С нашей точки зрения, инвестпрограммы компаний должны финансироваться за счет привлеченных средств, а не за счет занижения дохода акционеров», — сообщил РБК пресс-секретарь министра финансов Андрей Лавров.

Как майский указ может повлиять на выплату дивидендов «Газпрома»
Бизнес

По итогам совещания у вице-премьеров Минфину, Минэкономразвития, Минтрансу и Минэнерго до 15 сентября было поручено оценить прогнозные расходы «Газпрома», РЖД, «Россетей» и «Транснефти» на финансовое обеспечение инвестпрограмм на 2019–2021 годы с учетом выпадающих доходов федерального бюджета на 2019-й и плановые периоды 2020–2021 годов. А до 5 сентября ведомства и Федеральная антимонопольная служба должны предоставить согласованные предложения по совершенствованию дивидендной политики федеральных инфраструктурных компаний — субъектов естественных монополий, «имея в виду безусловное финансовое обеспечение проектов, согласованных актами правительства и указом президента от 16 января 2017 года».

Источник РБК в Минэкономразвития говорил, что ведомство поддерживает выплату дивидендов инфраструктурных монополий в полном объеме. «По крайней мере до тех пор, пока компания может привлекать заемные средства», — уточнил он.

Аналитик «Брокеркредитсервиса» Кирилл Таченников уверен, что в случае снижения дивидендов «Газпрома» в пользу инвестпрограммы реакция рынка была бы негативной. «С инвестиционной точки зрения одобрение такого решения было бы нерациональным и неожиданным. Стабильные дивиденды для «Газпрома» были одним из основных драйверов (роста капитализации. — РБК) последних лет», — считает эксперт.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: ПАО Газпром , Минфин РФ , дивиденды , Инвестиции , майские указы
Главное
Умер Иосиф Кобзон Общество
Материалы по теме
Как майский указ может повлиять на выплату дивидендов «Газпрома» Бизнес
Чистая прибыль «Газпрома» выросла в 1,7 раза Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter