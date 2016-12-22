Минфин не поддержал финансирование проектов монополий за счет дивидендов

Минфин выступил против пересмотра дивидендных политик «Газпрома», «Транснефти», «Россетей» и РЖД в пользу финансирования их инвестпрограмм. Проекты не должны занижать доход акционеров, убеждены в ведомстве

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минфин не поддержал инициативу пересмотра дивидендной политики инфраструктурных монополий для финансирования их инвестпрограмм и проектов, связанных с реализацией майского указа Владимира Путина.​

Такая идея обсуждалась на совещании у вице-премьеров Дмитрия Козака и Максима Акимова 13 августа. По итогам профильные ведомства получили поручения представить предложения о совершенствовании дивидендной политики инфраструктурных монополий, с тем чтобы в ней учитывалось «безусловное финансовое обеспечение их инвестпрограмм, согласованных актами правительства и указом президента от 16 января 2017 года».

Речь идет об инвестициях в проекты, включая обозначенные в майском указе президента, говорил 29 августа РБК собеседник в правительстве. Обсуждение пересмотра дивидендов компаний в пользу направления их на инвестиции затронуло РЖД, «Транснефть», «Россети» и «Газпром», следует из протокола совещания у Акимова и Козака (копия есть у РБК).

Минфин в частности и финансово-экономический блок правительства в целом занимают «последовательную позицию о необходимости выплаты госкомпаниями дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО», заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

«Такая дивидендная политика не должна вести к сокращению инвестиционных программ», — подчеркнул он, указав, что ресурсами для реализации этих программ должны быть «как повышение эффективности инвестиционных проектов, так и оптимизация структуры источников финансирования». В качестве примера для оптимизации Силуанов привел использование прибыли, оставшейся после выплаты дивидендов, в сочетании с привлечением заемных средств на рыночных условиях. Он также отметил, что в отдельных ситуациях часть инвестрасходов государственных компаний может быт профинансирована за счет субсидий из бюджета.

Министр считает, что позиция, которой придерживается экономический блок правительства, дает госкомпаниям России мотивацию оптимизировать инвестиционные расходы, искать внутренние резервы и снижать издержки.

Также, по мнению Силуанова, уровень уплаты дивидендов, обозначенный кабмином на уровне 50% чистой прибыли, соответствует общемировым показателям. «Такие госкомпании, как «Алроса» и «Аэрофлот», уже сейчас могут платить и 75% от их прибыли в качестве дивидендов», — отметил он.

Министр подчеркнул, что считает правильным подход, при котором государственные компании обеспечивают отдачу на вложенный в них капитал на уровне, сопоставимом с крупными частными компаниями.

​«Минфин многократно высказывал позицию о необходимости уплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО государственными компаниями и корпорациями, она не изменилась. С нашей точки зрения, инвестпрограммы компаний должны финансироваться за счет привлеченных средств, а не за счет занижения дохода акционеров», — сообщил РБК пресс-секретарь министра финансов Андрей Лавров.

По итогам совещания у вице-премьеров Минфину, Минэкономразвития, Минтрансу и Минэнерго до 15 сентября было поручено оценить прогнозные расходы «Газпрома», РЖД, «Россетей» и «Транснефти» на финансовое обеспечение инвестпрограмм на 2019–2021 годы с учетом выпадающих доходов федерального бюджета на 2019-й и плановые периоды 2020–2021 годов. А до 5 сентября ведомства и Федеральная антимонопольная служба должны предоставить согласованные предложения по совершенствованию дивидендной политики федеральных инфраструктурных компаний — субъектов естественных монополий, «имея в виду безусловное финансовое обеспечение проектов, согласованных актами правительства и указом президента от 16 января 2017 года».

Источник РБК в Минэкономразвития говорил, что ведомство поддерживает выплату дивидендов инфраструктурных монополий в полном объеме. «По крайней мере до тех пор, пока компания может привлекать заемные средства», — уточнил он.

Аналитик «Брокеркредитсервиса» Кирилл Таченников уверен, что в случае снижения дивидендов «Газпрома» в пользу инвестпрограммы реакция рынка была бы негативной. «С инвестиционной точки зрения одобрение такого решения было бы нерациональным и неожиданным. Стабильные дивиденды для «Газпрома» были одним из основных драйверов (роста капитализации. — РБК) последних лет», — считает эксперт.