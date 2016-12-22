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России продлили контракт на обслуживание туалета в американской части МКС
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России продлили контракт на обслуживание туалета в американской части МКС
Бизнес, 18:37
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России продлили контракт на обслуживание туалета в американской части МКС

Российская космическая корпорация (РКК) «Энергия» получила от американского космического агентства NASA новые заказы в рамках контракта по обслуживанию и ремонту туалета на американском сегменте МКС, говорится в годовом отчете корпорации.

Там сообщается, что в 2017 году РКК «Энергия» продолжила выполнение контракта на американском сегменте МКС. «По результатам серии переговоров, проведенных в 2017 году, корпорация получила новые заказы в рамках упомянутого контракта с NASA», — говорится в отчете. Сумма контрактов и характер работ, которые заказали в американском космическом агентстве, не уточняются.

Как российские специалисты работают в NASA
Технологии и медиа

В РКК «Энергия» отметили, что работы позволяют поддерживать эффективную эксплуатацию американского сегмента МКС и всей станции в целом и быстро «парировать нештатные ситуации».

В NASA заказали у РКК «Энергия» туалет в 2007 году, сумма контракта составляла $19 млн.

Теги: РКК «Энергия» , NASA , МКС , туалет
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