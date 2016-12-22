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Космонавты задержали выход в открытый космос из-за поломки камеры Go Pro
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Космонавты задержали выход в открытый космос из-за поломки камеры Go Pro
Общество, 15 авг, 23:31
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Космонавты задержали выход в открытый космос из-за поломки камеры Go Pro

Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев не смогли вовремя выйти в открытый космос для проведения работ на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) из-за сломавшейся камеры Go Pro, заявил представитель «Роскосмоса» Александр Полещук, передает «РИА Новости».

«Отставание составляет 10 минут, все из-за нештатной ситуации. Произошла поломка камеры Go Pro. Они не знали, как ее привязать, по пластиковому корпусу поломка», — рассказал он.

На сайте «Роскосмоса» уточняется, что выход в открытый космос нужен был монтажа научной аппаратуры «Икарус», запуска двух наноспутников «Танюша-ЮЗГУ», а также снятия части оборудования и проведения панорамных съемок на Go Pro для телевидения.

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Артемьев и Прокофьев вышли в открытый космос в 19:17 мск, согласно плану, они должны провести там 6 ч. 10 мин. Если космонавтам хватит времени, они запустят наноспутники SiriusSat.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что отравил на МКС дополнительную видеотехнику. «Просил больше снимать. Это нужно и в ЦУПе, да и людям интересно», — написал он на своей странице в Facebook.

Теги: «Роскосмос» , камера
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